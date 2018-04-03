Fenerbahçe - Osmanlıspor maçı bilet fiyatları açıklandı
Kayserispor deplasmanında aldığı 5-0’lık görkemli zaferle moral depolayan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 28.haftasında Osmanlıspor’u konuk edecek. Maçın biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı sorusu yanıt buldu.
Genel satış Perşembe günü
Fenerbahçe’den yapılan açıklamaya göre; 8 Nisan Pazar günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak maçın genel satışı 5 Nisan Perşembe günü başlayacak.(Ajansspor)
Öte yandan karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde;
MİSAFİR TRİBÜNÜ :54,00 TL
SPOR TOTO TRİBÜNÜ-MİGROS TRİBÜNÜ :54,00 TL
FENERIUM ÜST -MARATON ÜST A-B H-I BLOK :109,00 TL
FENERIUM ÜST -MARATON ÜST C-D-F-G BLOK :130,00 TL
FENERIUM ALT- MARATON ALT A-B-H-I BLOK :194,50 TL
FENERIUM ALT- MARATON ALT C-G BLOK :216,00 TL
FENERIUM ALT- MARATON ALT D-F BLOK :248,00 TL
MARATON ALT E BLOK :297,00 TL
FENERIUM ALT E BLOK :324,00 TL
1907 TRİBÜNÜ :430,00 TL
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