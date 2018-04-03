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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
03.04.2018 - 15:59, Son Güncelleme:

Fenerbahçe - Osmanlıspor maçı bilet fiyatları açıklandı

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Fenerbahçe - Osmanlıspor maçı bilet fiyatları açıklandı

Kayserispor deplasmanında aldığı 5-0’lık görkemli zaferle moral depolayan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 28.haftasında Osmanlıspor’u konuk edecek. Maçın biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı sorusu yanıt buldu.

 

Genel satış Perşembe günü

Fenerbahçe’den yapılan açıklamaya göre; 8 Nisan Pazar günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak maçın genel satışı 5 Nisan Perşembe günü başlayacak.(Ajansspor)

Öte yandan karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde;

MİSAFİR TRİBÜNÜ :54,00 TL

SPOR TOTO TRİBÜNÜ-MİGROS TRİBÜNÜ :54,00 TL

FENERIUM ÜST -MARATON ÜST A-B H-I BLOK :109,00 TL

FENERIUM ÜST -MARATON ÜST C-D-F-G BLOK :130,00 TL

FENERIUM ALT- MARATON ALT A-B-H-I BLOK :194,50 TL

FENERIUM ALT- MARATON ALT C-G BLOK :216,00 TL

FENERIUM ALT- MARATON ALT D-F BLOK :248,00 TL

MARATON ALT E BLOK :297,00 TL

FENERIUM ALT E BLOK :324,00 TL

1907 TRİBÜNÜ :430,00 TL

En Çok Oynanan Bahis
  • 142Fenerbahçe - Osmanlıspor
    3
    MS1
    1,20
    1468kez oynandı
Hemen Oyna
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