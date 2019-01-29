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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
29.01.2019 - 15:57, Son Güncelleme:

Fenerbahçe nefes aldı!

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Fenerbahçe nefes aldı!

Spor Toto Süper Lig’in 19’uncu haftasında Evkur Yeni Malatyaspor’u evinde 3-1’lik skorla mağlup eden Fenerbahçe derin bir nefes aldı.

Yanal’ın göreve gelmesinin ardından takımdaki arkadaşlık bağlarının güçlendiği, koşan ve mücadele eden bir takım görüntüsüne bürünen sarı-lacivertli ekipte sezonun en iyi oyununun oynanması camiaya umut oldu.

EKİCİ GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Spor Toto Süper Lig’in devre arasında Antalya’da yapılan kampta sıkı bir çalışmadan geçen Mehmet Ekici, gayretlerinin meyvelerini almaya başladı. Kötü gidişe dur demek için çıktıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçında 2 gol kaydeden Ekici, kaçırdığı penaltı vuruşuyla hat-trick fırsatını tepse de mücadelenin 2’nci ve 31’inci dakikalarında bulduğu goller ile sarı-lacivertli taraftarların gönlünü fethetti.

MEHMET TOPAL UMUTLARI YEŞERTTİ

Sarı-lacivertli ekipte bütün eleştirilere kulak tıkayan Mehmet Topal, renklerine gönül verdiği takım için elinden gelini yapıyor. Kendisine verilen görevleri yerine getiren başarılı futbolcu, Fenerbahçe forması ile bu zamana kadar çıktığı 284 maçta 23 gol kaydederken 25 de asiste imza attı. Evkur Yeni Malatyaspor maçında durum 2-2 iken devreye giren tecrübeli futbolcu, karşılaşmanın 86’ncı dakikasında bulduğu golle takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Tecrübesi, takım arkadaşlarına verdiği desteğin yanı sıra skora da yaptığı katkıyla milli oyuncu takımda kritik bir rol üstlendi.

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HEDEF GÖZTEPE

Sarı-lacivertliler kazanma parolası ile çıktıkları Malatyaspor maçının ardından gözünü Göztepe maçına dikti. Ligin 20’nci haftasında oynanacak Göztepe maçına da kazanmak için çıkacak olan Fenerbahçe, ligin geride kalan bölümünde puan kaybı yaşamak istemiyor. Göztepe maçını da kazarak galibiyet serisi yakalamak isteyen sarı-lacivertli ekip, kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarının da yüzünü güldürme hedefinde.

REYES GİTTİ SIRA SLIMANİ’DE

Fenerbahçe, sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Meksikalı defans oyuncusu Diego Reyes’in sezon sonuna kadar İspanya La Liga ekibi CD Leganes’e kiraladı. Sarı-lacivertli ekipte Reyes’in ardından topun ağzında beklentileri karşılamayan Islam Slimani var. Cezayirli golcü futbolcu için Medipol Başakşehir’den Adebayor ile takas yapılması ya da yurt dışından tekliflerin değerlendirilmesi an meselesi.

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Ersun Yanal'dan Slimani açıklaması! "İzin verdik"Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendikleri maçla ilgili, "Kazanırken galibiyeti hak edecek takım olma yolunda emin adımlarla ilerlemekteyiz" dedi.
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