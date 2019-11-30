Fenerbahçe Opet'te Vargas şoku! Kübalı voleybolcu...
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Melissa Vargas, sakatlığı nedeniyle bir süre forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kübalı voleybolcunun CEV Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Budowlani maçında sakatlandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, sağlık ekibinin Vargas'ın sağ ayak bileğindeki sakatlığa dair detaylı kontrolleri gerçekleştirdiği ve 20 yaşındaki oyuncunun bir süre forma giyemeyeceği kaydedildi.
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