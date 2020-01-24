Fenerbahçe Opet - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta?

Fenerbahçe Opet'in ev sahipliğinde Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

Ligde 10 galibiyet ve 2 mağlubiyeti olan Fenerbahçe Opet, averajla üçüncü sırada yer alıyor. Yaptığı maçların 3'ünü kazanıp, 9'unu kaybeden Beşiktaş ise 11. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 3-0 kazanmıştı.