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Voleybol
AA
Haber Giriş: 24.01.2020 - 10:53,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe Opet - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta?

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Fenerbahçe Opet - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta?

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında yarın Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş, derbi maçta karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Opet'in ev sahipliğinde Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

Ligde 10 galibiyet ve 2 mağlubiyeti olan Fenerbahçe Opet, averajla üçüncü sırada yer alıyor. Yaptığı maçların 3'ünü kazanıp, 9'unu kaybeden Beşiktaş ise 11. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 3-0 kazanmıştı.

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