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Voleybol
AA
Haber Giriş: 25.01.2020 - 18:43,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe Opet 3-0 Beşiktaş

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Fenerbahçe Opet 3-0 Beşiktaş

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe Opet, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Aylin Turnaoğlu, Uğur Ateş

Fenerbahçe Opet: Sıla Çalışkan, Fatma Yıldırım, Dicle Babat, Ceren Kestirengöz, İpar Kurt, Beliz Başkır (Melis Yılmaz, Aylin Sarıoğlu)

Beşiktaş: Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol, Mislina Kılıç, Lal Akın, Göknur Silen (Tuğçe Ersan, Ece Uçarı, Zuhal Çetin, Elif Teksoy, Tuana Öztürk, Mina Özgel, Su Zent)

Setler: 25-12, 25-17, 25-8

Süre: 62 dakika (20, 22, 20)

Fenerbahçe Opet 3-0 Beşiktaş

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