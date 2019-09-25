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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
25.09.2019 - 08:20, Son Güncelleme:

Fenerbahçe öncesi çılgın rakam! Radamel Falcao...

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi çok konuşulacak rakam... Galatasaray formasıyla ilk derbi heyecanını yaşayacak olan Radamel Falcao, Fransa ve İspanya’da çıktığı 30 büyük maçta tam 17 gol attı...

TT Stadı'ndaki dev maç tüm gözler Radamel Falcao'nun üzerinde olacak... Kolombiyalı süper yıldız, Galatasaray formasıyla ilk derbi heyecanını yaşayacak. Falcao hiç kuşkusuz kritik maçta takımının en büyük kozu olacak. 

Son 10 yıla damga vuran bir golcü olan Falcao, atmosferi büyük maçları bir başka oynuyor. Yıldız futbolcu, Monaco ve A.Madrid formasıyla ligde 30 kez büyük maça çıktı.

Monaco'da oynarken Nice'e karşı Cote d'azur derbisinde ter döken Falcao, ligin büyük takımlar PSG, Lyon ve Marsilya önünde de oynadı. 23 maçta ağlara 12 gol bıraktı.

MADRİD DERBİSİNDE 2 GOL

Yıldız futbolcu Atletico'da ise Real Madrid derbisinin heyecanını yaşarken, Barcelona önüne de çıktı. Falcao 7 karşılaşmada takımına 5 gollük katkı yaptı.

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