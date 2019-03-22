Fenerbahçe Okan Buruk'un kalbini alıyor!
Sarı-Lacivertliler, sadece Avrupa’da transfer avına çıkmadı. Süper Lig’den de birçok ismi takip eden Fenerbahçe’nin bir numaralı hedefi, Rizespor’un golcüsü Vedat Muriç. 26 maçta 11 gol 6 asistle oynayan 24 yaşındaki Kosovalı da Fenerbahçe’ye gelmeyi çok istiyor.
Fenerbahçe’de yeni sezonun planlaması son sürat devam ediyor. Bir yandan altyapıdan A takıma alınacak gençlerin gelişimi yakından takip edilirken, diğer yandan Avrupa’da transfer avına çıkıldı.
Sarı-Lacivertliler ayrıca yurt içinden de birçok ismi yakın mercek altına aldı. Bunların başında ise Çaykur Rizespor’un golcüsü Vedat Muriç var.
Yönetim, yeni sezonda Slimani faciasını unutturacak kaliteli bir forvet transfer edecek.
Rize’den kolaylık bekleniyor
Bunun yanı sıra, forma rekabetinde ön plana çıkabilecek ve ligi yakından tanıyan Muriç için de Rizespor’a teklif gitmesi bekleniyor. 24 yaşındaki golcü oyuncu Sarı-Lacivertliler’e transfer olmayı çok istiyor. Yönetim, Aatif’ı kiralarken sıcak ilişkiler kurduğu Rizespor Yönetimi’nden Muriç konusunda kolaylık bekliyor.
Kosovalı oyuncu bu sezon 26 maçta kaydettiği 11 gol ve 6 asistle takımının düşme hattından kurtulmasında büyük pay sahibi oldu.
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