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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
22.03.2019 - 07:39, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Okan Buruk'un kalbini alıyor!

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Fenerbahçe Okan Buruk'un kalbini alıyor!

Sarı-Lacivertliler, sadece Avrupa’da transfer avına çıkmadı. Süper Lig’den de birçok ismi takip eden Fenerbahçe’nin bir numaralı hedefi, Rizespor’un golcüsü Vedat Muriç. 26 maçta 11 gol 6 asistle oynayan 24 yaşındaki Kosovalı da Fenerbahçe’ye gelmeyi çok istiyor.

Fenerbahçe’de yeni sezonun planlaması son sürat devam ediyor. Bir yandan altyapıdan A takıma alınacak gençlerin gelişimi yakından takip edilirken, diğer yandan Avrupa’da transfer avına çıkıldı.

Sarı-Lacivertliler ayrıca yurt içinden de birçok ismi yakın mercek altına aldı. Bunların başında ise Çaykur Rizespor’un golcüsü Vedat Muriç var.

Yönetim, yeni sezonda Slimani faciasını unutturacak kaliteli bir forvet transfer edecek.

Rize’den kolaylık bekleniyor

Bunun yanı sıra, forma rekabetinde ön plana çıkabilecek ve ligi yakından tanıyan Muriç için de Rizespor’a teklif gitmesi bekleniyor. 24 yaşındaki golcü oyuncu Sarı-Lacivertliler’e transfer olmayı çok istiyor. Yönetim, Aatif’ı kiralarken sıcak ilişkiler kurduğu Rizespor Yönetimi’nden Muriç konusunda kolaylık bekliyor.


Kosovalı oyuncu bu sezon 26 maçta kaydettiği 11 gol ve 6 asistle takımının düşme hattından kurtulmasında büyük pay sahibi oldu.

 

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