Fenerbahçe, o iddiaları yalanladı! Malatyaspor maçında...

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“28.01.2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması esnasında yaşanan teknik ekip, destek ekip ve sağlık ekibinin devre arasında, kendilerine ayrılmış olan bölümden çıkartılarak soyunma odasına gönderilmesini, güvenliğini sağlamayla mükellef olan emniyetin iş güzarlığı neticesinde, ekibimiz soyunma odasında maçı izlemek zorunda bırakılmıştır.

Fenerbahçe Kulübü ve Yönetiminin, Evkur Yeni Malatyaspor yönetimini ve misafirlerini en güzel şekilde ağırlamış olup, Yönetimimize ve misafirlerimize ayrılan yerin dışında ekstra misafirlerimizi dahi stada aldırıp yer temin etmiştir. Sayın Başkan Ali Koç’un bu yaşanan tatsız olaylardan haberi olmadığı gibi, olaydan sonra Sayın Ali Koç, Başkanımız Adil Gevrek’i arayarak üzüntülerini dile getirmiştir.

Müsabakaların güvenli bir şekilde oynanmasından ve misafir kulüp destek ekibinin güvenli şekilde maçı izlemesinden sorumlu olan müsabaka güvenlik amiri konumundaki Emniyet Müdür Yardımcısıdır. Malatya’mızda da misafirlerimiz için güvenli steril alan her maçta oluşturulup bugüne kadar herhangi bir problem yaşanmamıştır. Söz konusu durumun Fenerbahçe Kulübüyle alakası ilgisi bulunmamaktadır. Tekrardan Fenerbahçe’nin değerli başkanı ve yönetimine, misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek önümüzdeki maçlarda başarılar dileriz.”

En Çok Oynanan Bahis 477 Bournemouth - Chelsea 3 MS2 1,45 3162 kez oynandı Maç Sonucu Bahsini Seç 477 Bournemouth - Chelsea 3 14,60 %0,22 X3,40 %0,29 21,45 %99,49

Fenerbahçe'de Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş, açıklama yaptı:

"Dün akşamdan itibaren sosyal medyada ve bugün de yazılı basında, Evkur Yeni Malatyaspor yöneticilerinin protokol tribününe alınmadığı ve maçı soyunma odalarında seyrettiklerine dair haberler yer aldı. Açıkçası bu haberi çok yadırgadık. Öncelikle şunu belirtmek isterim; Bu konu Başkanımızın ve bizlerin çok özen gösterdiğimiz bir konu. Sezonun başından itibaren stadımıza gelen tüm rakip takım başkanı, yöneticilerini ve taraftarlarını en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak evimizde oynadığımız tüm maçlarda Türk misafirperverliğini, Fenerbahçe misafirperverliğini herkese gösteriyoruz. Biz, Malatya’da da çok iyi ağırlandık. Adil Başkan, bizi çok iyi ağırladı ve aynı zamanda Başkanımızla da çok samimi ilişkiler içerisinde. Biz, Malatya’ya gittiğimizde misafirlerimiz için kendilerinden 25 adet VİP bilet almıştık. Biz de burada kendilerine 25 adet VİP bilet verdik. Ancak bize ilettikleri talep doğrultusunda bu sayıyı 70’e çıkardık ve 70 adet bilet verdik. Evkur Yeni Malatyaspor’un son dakikada gelen misafirlerini stadımızda hatta yönetim locamızda ağırladık. Maçtaki sıkıntı ise şöyle oldu: Bench’e oturma izni olmayan gerek teknik gerekse de idari kadro ve sayıdan dolayı sahaya çıkamayan, kadroya giremeyen oyuncuların bench arkasında oturmaları gibi bir durum var. Onlara yer verdik. Özellikle Malatyaspor’un ikinci golünden sonra tribünde onlar hemen bench arkasında taraftarın önünde oturuyorlardı. Aralarında da spor şube var. Fakat tribün ile bir diyalogları oldu, ikinci gol de devrenin son dakikasında geldi. Devre arasında Fenerbahçe Spor Kulübü’nden sorumlu Müsabaka Güvenlik Amiri, bu şartlar altında bu idari ve teknik kadronun tribünde olamayacağını, yer almaması gerektiğini ve buna müsaade etmeyeceklerini bildirdi. Malatya Başkanı Adil Başkan da aşağıdaydı, soyunma odasının orada. Aynı zamanda ben de oradaydım. Malatyaspor’un ikinci başkanı da oradaydı. Bizden yer göstermemizi talep ettiler. Stadımız tamamen doluydu. Nerede otururlarsa otursunlar yine bizim taraftarımızın arasında oturacaklardı. Müsabaka Güvenlik Amiri de kesinlikle buna izin vermedi. Tek alternatif Malatyaspor taraftarlarının yer aldığı Misafir Tribünü’nde onları ağırlamaktı. Bunu teklif ettik, memnuniyetle kabul ettiler. Fakat ikinci yarı başlarken teknik ve idari kadroları karar değiştirdi. İlk yarıyı bench arkasında seyreden kişiler, ikinci yarıyı soyunma odasında seyretmeyi tercih ettiler. Biz, elimizden geldiği şekilde tüm misafirperverliğimizi gösterdik, kendilerini gayet iyi ağırladık. Malatyaspor yönetimi Protokol Tribünü’nde yerini aldı, son dakika gelen misafirleri yönetim locamızda yerini aldı. 70 adet misafiri yine VİP Tribünü’nde yerini aldı. Durum bu iken olayların basına bu şekilde yansımasına anlam veremedik. Her iki kulüp ve kulüp başkanı arasında da gayet iyi bir dostluk var. Bu haberlere itibar edilmemeli."

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