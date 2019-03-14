Fenerbahçe, Norveç'ten Mikail Maden'i kadrosuna kattı
Fenerbahçe'den transferde sürpriz bir hamle geldi.
Ali Koç'un başkanlığa gelmesiyle birlikte alt yapıya verilen önem artan ve bu doğrultuda bir çok genç oyuncuyu renklerine bağlayan sarı lacivertliler bu kez yurt dışından bir futbolcuyu kadrosuna kattı.
Fenerbahçe, Norveç'in Brann takımında forma giyen Türk asıllı 17 yaşındaki futbolcu Mikail Maden'i kadrosuna kattı. Annesi Norveçli babası Türk olan orta saha futbolcusu Norveç U16 ve U17 takımında 14 kez forma giydi.
Mikail Maden'in fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olduğu öğrenildi.
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