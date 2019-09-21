FenerbahÃ§e Neslican Tay'Ä± unutmadÄ±

Fenerbahçe Neslican Tay'Ä± unutmadÄ±
FenerbahÃ§e, ÅžÃ¼krÃ¼ SaraÃ§oÄŸlu Ãœlker StadÄ±'nda AnkaragÃ¼cÃ¼ ile oynadÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmada 21 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Neslican Tay'Ä± unutmadÄ±.
SarÄ± lacivertli futbolcular sahayaÂNeslican Tay'Ä±n resminin yer aldÄ±ÄŸÄ± "MÃ¼cadelen Ã§ok gÃ¼zeldi Neslican' yazÄ±lÄ± pankartla Ã§Ä±ktÄ±. FenerbahÃ§e taraftarlarÄ± da alkÄ±ÅŸlarla destek verdi.
Bu arada Okul AÃ§Ä±k tribÃ¼nÃ¼ne, "Sen verdiÄŸin savaÅŸla kalplerimizde yaÅŸamaya devam edeceksin. MekanÄ±n cennet olsun" yazÄ±lÄ± bir pankart asÄ±ldÄ±.
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