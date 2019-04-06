Fenerbahçe, Nazım Sangare ile anlaştı
Antalyaspor'un sağ beki Nazım Sangare için bomba bir iddia ortaya atıldı.
Gelecek sezonun kadro yapısını oluşturmak için düğmeye basan Fenerbahçe'nin gündemine Süper Lig'den sürpriz bir ismi ekledi.
Fenerbahçe, Antalyaspor'un sağ beki Nazım Sangare ile gelecek sezon için söz kesti. Antalyaspor, Nazım'ın ayrılığından sonra o pozisyonda sıkıntı yaşamamak adına sağ bek arayışına başladı.
Antalyaspor'da bu sezon 24 maçta görev alan Nazım 2 gol, 2 asist kaydetti. 24 yaşındaki sağ bek oyuncunun Akdeniz ekibiyle olan sözleşmesi 2020 yılına kadar devam ediyor.
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