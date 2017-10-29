Fenerbahçe nasıl kazandı?

Koç Obradovic'in, ağırlıklı olarak gençlere ve rotasyon oyuncularına süre verdiği karşılaşmada Fenerbahçe, sarı kırmızılıları zorlanmadan devirdi.
Ev sahibi Galatasaray ise seyircisiz maçta takım üzerinde özellikle hücumda baş gösteren panik havası 40 dakikanın geneline yayılınca farklı yenilgiden kurtulamadı.
FENERBAHÇE NASIL KAZANDI?
1- Guduric 18, Melih 16, Sloukas 12 sayıyla skor yükünü çekti. Kısa savunmasında çaresiz kalan G.Saray, 3. çeyrekte 9 sayıda kaldı.
2- Ahmet Düverioğlu ve Egehan Arna gibi iki değerli yerli oyuncu, koç Obradovic'in elinde çok iyi yoğruluyor. İkisi de müthiş oynadı.
3- Renfroe ve Hendrix elinden geleni yaptı. F.Bahçe savunmada kuş uçurtmadı. Rakibin 12 kez topunu çalıp, 4 üçlük şansı verdiler.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Osman Sinan İşgüder, Can Mavisu
GALATASARAY ODEABANK: Hardy 8, Hendrix 12, Ege 2, Renfroe 13, Christmas 8, Hopson 4, Summers 7, Göksenin 8
FENERBAHÇE DOĞUŞ: Thompson 8, Melli 3, Barış 4, Melih 16, Wanamaker 7, Sloukas 12, Egehan 5, Guduric 18, Sinan 2, Ahmet 8, Datome
1'İNCİ PERİYOT: 12-21
İLK YARI: 31-43
3'ÜNCÜ PERİYOT: 40-63