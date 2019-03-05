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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
TAKVİM
05.03.2019 - 15:56, Son Güncelleme:

Fenerbahçe nasıl Avrupa'ya gider?

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Fenerbahçe nasıl Avrupa'ya gider?

Beşiktaş’la oynanan derbi maçı ve Çaykur Rize galibiyetiyle nefes alan Fenerbahçe gözünü 5. sıraya dikti. F.Bahçe ile 5. sıradaki Konya arasında 7 puan fark var Ancak 5. olarak Avrupa’ya gitmek için Galatasaray’ın kupayı alması gerekiyor.

Süper Lig'de 28 puanla 14. sırada olan Fenerbahçe Avrupa için umutlandı. Beşiktaş ile oynanan ve 3-3 sona eren derbinin ardından cumartesi gecesi Kadıköy'de ligin en formda ekiplerinden Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe 5. sıra için umutlandı.

İKİLİ AVERAJ DA FENER'İN

Fenerbahçe ile 5. sırada bulunan Atiker Konyaspor arasında sadece 7 puan fark bulunuyor. Üstelik Konyaspor ile arasındaki ikili averaj da Fenerbahçe'nin lehine. Ancak Fenerbahçe'nin ligi 5. sırada bitirip UEFA Avrupa Ligi vizesi alabilmesi için Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nı kazanması gerekiyor. Aksi halde Fenerbahçe 4. olmak zorunda ve bu hedef biraz daha zor gözüküyor.

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