Fenerbahçe namağlup lider
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. haftasında Polonya'nın Chemik Police ekibini deplasmanda 3-0 yendi. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler grubunda namağlup liderliğini sürdürdü.
Salon: Azoty Arena
Hakemler: Roy Goren (İsrail), Igor Porvaznik (Slovakya)
Chemik Police: Busa, Grajber, Chojnacka, Lukasik, Ogbogu, Mirkovic (Bednarek, Plesnierowicz, Popovic, Krzos)
Fenerbahçe Opet: Antonijevic, Dicle Nur Babat, Melissa Teresa Vargas Abreu, Ramos, Eda Erdem Dündar, Rabadzhieva (Seniye Merve Dalbeler)
Setler: 24-26, 20-25, 15-25
Süre: 78 dakika (30, 25, 23)
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