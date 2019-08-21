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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Fenerbahçe mi, Galatasaray mı derken Wanyama'nın rotası belli oldu!
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Futbol
Derleyen: Cengiz İzmitli
21.08.2019 - 09:57, Son Güncelleme:

Fenerbahçe mi, Galatasaray mı derken Wanyama'nın rotası belli oldu!

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Tottenham'ın kadrosunda yer bulmakta zorlanan Victor Wanyama için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da kiralık transfer için devreye girdiği yazılmıştı. Yeni rotası şaşırttı...

Tottenham'ın 3 sezon önce yaklaşık 15 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Victor Wanyama için Londra günleri sona mı eriyor?

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da Kenyalı orta saha için transfer girişimlerinde bulunduğu yazılmıştı ama yeni rotasının Belçika olabileceği belirtildi...

Daily Express'in haberine göre Wanyama, West Ham ile maaş konusunda anlaşmazlık yaşayınca Club Brugge devreye girdi.

Bu transfer döneminde Marvelous Nakamba'yı Aston Villa'ya ve Arnaut Danjuma Groeneveld'i ise Bournemouth'a yollayan Belçika ekibi, elini bonservis parası ve maaş konusunda ciddi şekilde güçlendirdi.

Ndombele'nin transferi, kadroda Harry Winks, Moussa Sissoko, Eric Dier ve Oliver Skipp gibi isimlerin olması, Wanyama'nın 2 Eylül'e kadar takımdan mutlaka ayrılabileceğine işaret ediyor...

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Fenerbahçe mi, Galatasaray mı derken Wanyamanın rotası belli oldu

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