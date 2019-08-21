Fenerbahçe mi, Galatasaray mı derken Wanyama'nın rotası belli oldu!
Tottenham'ın kadrosunda yer bulmakta zorlanan Victor Wanyama için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da kiralık transfer için devreye girdiği yazılmıştı. Yeni rotası şaşırttı...
Tottenham'ın 3 sezon önce yaklaşık 15 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Victor Wanyama için Londra günleri sona mı eriyor?
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da Kenyalı orta saha için transfer girişimlerinde bulunduğu yazılmıştı ama yeni rotasının Belçika olabileceği belirtildi...
Daily Express'in haberine göre Wanyama, West Ham ile maaş konusunda anlaşmazlık yaşayınca Club Brugge devreye girdi.
Bu transfer döneminde Marvelous Nakamba'yı Aston Villa'ya ve Arnaut Danjuma Groeneveld'i ise Bournemouth'a yollayan Belçika ekibi, elini bonservis parası ve maaş konusunda ciddi şekilde güçlendirdi.
Ndombele'nin transferi, kadroda Harry Winks, Moussa Sissoko, Eric Dier ve Oliver Skipp gibi isimlerin olması, Wanyama'nın 2 Eylül'e kadar takımdan mutlaka ayrılabileceğine işaret ediyor...
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