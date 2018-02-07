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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerFutbol HaberleriFenerbahçe: MHK'ya güvenimiz kalmadı! İstifaya davet ediyoruz
Futbol Fenerbahçe: MHK'ya güvenimiz kalmadı! İstifaya davet ediyoruz
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Futbol
07.02.2018 - 17:40, Son Güncelleme:

Fenerbahçe: MHK'ya güvenimiz kalmadı! İstifaya davet ediyoruz

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Fenerbahçe Kulübü, Merkez Hakem Kurulu (MHK) ile ilgili son günlerdeki açıklamalarına bir yenisini ekledi. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "MHK'ya güvenimiz kalmamıştır. MHK’yi bir kez daha istifaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Kulübü, son günlerde MHK ile ilgili yaptığı açıklamalara bir yenisini daha ekledi. Sarı-lacivertli takımın internet sitesinden yapılan açıklamada, MHK bir kez daha istifaya davet edildi. Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle:

"Geçtiğimiz günlerde NTVSPOR’da eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRT Spor’da MHK Eski Başkanı Sayın Mustafa Çulcu ve Sayın Çulcu’nun iddiaları ile mantık birliği taşıyan Habertürk Gazetesi haberi, sonrasında kulübümüz, bugün ise hakem camiasının tanınan isimlerinden eski hakem Sayın Deniz Çoban tarafından, Fanatik Gazetesi’nde MHK‘nin skandal hakem atamaları, Gözlemciler ve Temsilciler Kurulunun skandal hakem puanlaması tasarrufları ile ilgili önemli iddialar ortaya atılmıştır.

Sezon içerisinde bir çok kez, ikinci yarının başlamasından itibaren ise sık sık, aleyhimizde, tüm kamuoyunun gözü önünde yaşanan ve artık basit hakem hatası kavramı ile izahı mümkün olmayan tablo yukarıda sayılan haberler ile birlikte ele alındığında gerçekten de karşı karşıya olduğumuz durumun ne denli vahim olduğu ortaya çıkmıştır. Bu vahim tabloya karşın Türkiye Futbol Federasyonu bugüne kadar futbol kamuoyunu tatmin edici bir açıklama yapamamış, bunun yerine olayın vahametini kamuoyuna aktaran kulübümüzü, başkanımızı ve teknik direktörümüzü PFDK’ya sevk etmeyi tercih etmiştir.

Son olarak eski hakemlerimizden Deniz Çoban, Fanatik Gazetesi’nde, hakem gözlemcilerinin atandıkları maçlarda, maçı yöneten hakeme tam not vermediği takdirde bir daha uzun bir süre görev alamadıkları, verdikleri puan MHK tarafından beğenilmediği takdirde verdikleri puanı değiştirmeye mecbur bırakıldıkları, verdikleri notu değiştirmedikleri takdirde bir daha maç alamadıkları yönünde son derece vahim iddiaları gündeme taşımıştır. Deniz Çoban tarafından ortaya atılan ve esasen yukarıdaki iddiasından da vahim iddiası ise net hatalarda hakemleri temize çıkartan gözlemcilere yeniden görev verildiğidir. Bu iddia Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarında net hata yapan hakemlere gözlemcileri tarafından tam puan verildiği gerçeği ile bir arada değerlendirildiğinde maçlarımızda yapılan hakem hatalarının bizzat MHK tarafından teşvik gördüğü sonucuna varılmaktadır. Bu durumda ise sportif yarışmaya dışarıdan, MHK tarafından müdahale edildiği ve şampiyonluk yarışının bu müdahale sonucunda etkilendiği gerçeğini ortaya çıkarmaktadır.

Karşı karşıya olduğumuz hadise; bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş ve artık aleniyet kazanmış bir skandaldır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, MHK’ya güvenimiz kalmamıştır. Futbol kamuoyunun da bu haberler sonrasında MHK’ye güven duyması artık mümkün değildir. Tüm yönleri ile ortaya çıkan bu büyük skandal sebebi ile MHK’yi bir kez daha istifaya davet ediyoruz.

Buradan Türk Hakemlerine ve hakem gözlemcilerine sesleniyoruz: Görevinizi kişilere ve bu kişilerin telkinlerine göre değil, kurallara ve kendi vicdanınıza göre yapınız. Aksi takdirde sizleri manipüle etmeye çalışan insanlar bulundukları koltuklardan ayrıldıklarında, aleni suçlamalarla sizler yalnız başınıza karşı karşıya kalacak, kısa sürede elde tutacağınız statü uğruna yıllarca sürebilecek koskoca kariyerlerinizi tehlikeye atmış olacaksınız. Taşıdığınız ahlaki ve vicdani sorumluluklarınızın bir sonucu olarak kasti yanlışlarınızın vebali ömrünüz boyunca yakanızı bırakmayacak, hakkınızı yediğiniz milyonlar sizi hep kötü olarak anacaktır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak sizlerden ayrıcalık değil, hak edene hak ettiğini veren adil bir yönetim ve kurallara bağlı olarak görev icra etmenizi bekliyoruz."

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