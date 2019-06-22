Fenerbahçe Mesut olur mu?
Forbes dergisine göre dünyanın en çok kazanan 57’nci sporcusu olan mesut Özil, son günlerde transfer haberlerinin de manşetinde yer alıyor.
30 yaşındaki oyuncu Almanya ve ispanya’dan sonra ingiltere defterini kapatır mı bilinmez. Ancak Özil’in geliri dudak uçuklatıyor. Özil’in şu an elde ettiği geliri karşılayacak bir Türk takımı yok.
EN ÇOK KAZANAN VAN PERSIE OLDU
Fenerbahçe’nin toplam maaş bütçesinin ise gelecek sezon itibariyle 40 milyon euro’ya düşürülmesi planlanıyor. kulüp bugüne kadar en yüksek maaşı ise robin van Persie için ödedi. Fenerbahçe hollandalı yıldıza yıllık net 4.9 milyon euro maaş ve maç başına 20 bin euro ödeme yaptı.
20.3 milyon Euro: Özil’in Arsenal’den aldığı yıllık ücret
14 milyon Euro: Özil’in vergi sonrası 1 yıllık net geliri
70 milyon Euro: Özil için bugüne kadar ödenen toplam bonservis bedeli
30.06.2021: Özil’in Arsenal ile sözleşmesinin bitiş tarihi
Mesut için bugüne kadar hangi kulüp ne kadar bonservis ödedi?
Werder Bremen: 5 milyon Euro
Real Madrid: 18 milyon Euro
Arsenal: 47 milyon Euro
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