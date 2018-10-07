Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı için heyecan dorukta. Sarı- lacivertli takım, Spor Toto Süper Lig’in 8. Haftasında sahasında Medipol Başakşehir’i ağırlayacak. Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Süper Lig’de bugün 21. kez karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava'yı yenerek taraftarlarının yüzünü güldüren Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ağırlayacak. Üç puan mücadelesi verecek olan iki takım, Ülker Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Volkan Demirel, Aatif ve Nabir Dirar'ı kadro dışı bırakan Fenerbahçe, 2 haftadır kazanmayan Başakşehir’i bir kez daha yenilgiye uğratarak 3 puanı kendi hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak,
7 Ekim Pazar günü Ülker Stadı’nda oynanacak ve saat 18.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
ARDA TURAN FORMA GİYEMEYECEK
Fenerbahçe’de Medipol Başakşehir mücadelesi öncesinde Tolga Ciğerci dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sarı-lacivertlilerde süresiz kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, Aatıf Chahechouhe ve Nabil Dirar da önemli karşılaşmada forma giyemeyecek. İlk 7 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgisi bulunan Fenerbahçe ise 7 puana sahip. Medipol Başakşehir’de sakatlıkları geçen kaptan Emre Belözoğlu, Stefano Napoleoni ve Eljero Elia’nın maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Turuncu-lacivertli ekipte geçen sezondan cezası süren Arda Turan ile tedavisine devam edilen Alparslan Erdem ise Fenerbahçe’ye karşı forma giyemeyecek.
21. RANDEVU
Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Süper Lig’de bugün 21. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 20 maçta Fenerbahçe 10, Medipol Başakşehir 8 galibiyet aldı, 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-lacivertlilerin 28 golüne, turuncu-lacivertliler 24 golle yanıt verdi. Geçen sezonun 4. haftasında Kadıköy’de Medipol Başakşehir sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrılırken, ikinci yarıda 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda yapılan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazandı.
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