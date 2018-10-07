Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriFenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
GeriSpor Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
07.10.2018 - 10:43, Son Güncelleme:

Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı için heyecan dorukta. Sarı- lacivertli takım, Spor Toto Süper Lig’in 8. Haftasında sahasında Medipol Başakşehir’i ağırlayacak. Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Süper Lig’de bugün 21. kez karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava'yı yenerek taraftarlarının yüzünü güldüren Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ağırlayacak. Üç puan mücadelesi verecek olan iki takım, Ülker Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Volkan Demirel, Aatif ve Nabir Dirar'ı kadro dışı bırakan Fenerbahçe, 2 haftadır kazanmayan Başakşehir’i bir kez daha yenilgiye uğratarak 3 puanı kendi hanesine yazdırmak istiyor.  Peki, Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak, 

7 Ekim Pazar günü Ülker Stadı’nda oynanacak ve saat 18.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

ARDA TURAN FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe’de Medipol Başakşehir mücadelesi öncesinde Tolga Ciğerci dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sarı-lacivertlilerde süresiz kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, Aatıf Chahechouhe ve Nabil Dirar da önemli karşılaşmada forma giyemeyecek. İlk 7 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgisi bulunan Fenerbahçe ise 7 puana sahip. Medipol Başakşehir’de sakatlıkları geçen kaptan Emre Belözoğlu, Stefano Napoleoni ve Eljero Elia’nın maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Turuncu-lacivertli ekipte geçen sezondan cezası süren Arda Turan ile tedavisine devam edilen Alparslan Erdem ise Fenerbahçe’ye karşı forma giyemeyecek.

21. RANDEVU

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Süper Lig’de bugün 21. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 20 maçta Fenerbahçe 10, Medipol Başakşehir 8 galibiyet aldı, 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 28 golüne, turuncu-lacivertliler 24 golle yanıt verdi. Geçen sezonun 4. haftasında Kadıköy’de Medipol Başakşehir sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrılırken, ikinci yarıda 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda yapılan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazandı.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hamilton farkı 67'ye çıkardı, üst üste 4. zafer!

Bugün günlerden TEK MAÇ, Premier Lig'de MBS1 fırsatı! iddaa'da öne çıkan...

Tayfun Korkut depremi! Maç sonrası...

Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?