Fenerbahçe maçında yıldızlaşan Altay'ın hikayesi...

Son dönemde adından sıkça söz ettiren, ligin en genç kalecilerinden 1998 doğumlu Altay, İHA muhabirinin sorularını cevapladı. Futbola Bursa’nın amatör kulübü Yolspor’da stoper olarak abisi ile birlikte başladığını dile getiren Altay Bayındır, “Abim orta sahaydı ve çok güzel bir ikiliydik saha içerisinde. Yolspor’dan sonra abimle birlikte Bursaspor seçmelerine katıldık. Burada abimi beğendiler. Beni de ellerinde çok stoper olduğunu belirterek bana gerek duymadıklarını söylediler” diyen genç yıldız futbola ilk başladığı dönemlerde kaleciliğe ise merakının söz konusu dahi olmadığını belirtiyor ve ekliyor “Sürekli oyundaydım. Forvete gider gol atardım. Daha çok golcü bir kişiliğim vardı” dedi.

“Kaleci ekipmanları kaleciliğe olan merakımı arttırdı”

Bursaspor seçmeleri sonrasında tekrardan Yolspor’un yolunu tutan Bayındır kaleciliğe nasıl başladığını ise şöyle anlatıyor: “Kalecimiz antrenmana bir gün gelmedi. Fiziğimden dolayı hocamız ‘Altay geç oğlum kaleye’ dedi ve kaleye geçtim. Gelen toplara uçmak falan çok güzeldi ve keyifliydi. Sonrasında kaleciliğe merak sarmaya başladım ve internetten eldivenlere baktıktan sonra babama ‘bana eldiven alın’ dedim. O da sağ olsun hemen bir eldiven aldı. İlerleyen dönemde kaleci ekipmanlarından dolayı kaleciliğe merakım git gide artmaya başladı.”

Stoper olarak katıldığı Bursaspor seçmelerine bu sefer kaleci olarak katılan Altay gösterdiği performans ile yeşil beyazlı takımın altyapısına seçilmeyi başardı. Genç eldiven, “5-6 sene oynadıktan sonra çıkan fikir ayrılıkları sebebi ile yeniden Yolspor’a döndüm. Futbolu bırakmadım her zaman içimde bir azim ve hırs vardı. Arabayatağıspor kulübünün A takımında da 1 sene oynadıktan sonra Ankaragücü’nün kapıları açıldı. Uzun yıllardır buradayım ve burada olmaktan da çok mutluyum” diye konuştu.

“Ailem çok destek oldu”

Babasının eski dönemlerde futbol oynamış biri olduğunu belirten Altay, “Futbola karşı merakı her zaman vardı. Dolayısıyla beni etkileyen en büyük etkenlerden biriside buydu. Ailemin üzerimde çok büyük emekleri var. Her zaman arkamdaydılar. Benim için her zaman itici bir güç oldular” şeklinde konuştu.

“Mahalle maçlarında Forvet Oynardım”

Herkes gibi kendisinin de sokak aralarında top oynadığını söylen file bekçisi, “Fakat kaleye geçtiğim olmadı. Ancak ya çok farklı öne geçtiğimizde ya da gol yememek için boyumdan dolayı açı kapatabildiğim için kaleye geçtiğim olmuştu ara ara Fakat forvet oynuyordum genelde golcüydüm” diye belirtti.

“Sahaya kaptan olarak çıkmak onur ve gurur verici”

Kasımpaşa maçında sahaya kaptan olarak çıkan Altay, alt yapısında oynayıp A takımına yükseldiği Ankaragücü camiasında kaptanlık pazubandını takmanın çok büyük bir şeref olduğunu belirten bayındır, “Onur ve gurur verici bir durum bende bu duyguyu yaşadığım için çok mutluyum. Unutamayacağım anlardan bir tanesiydi. Taraftarımız önünde galip geldiğimiz bir maçta kaptan olarak çıkmak son derece önemliydi. Tarifsiz duygular yaşadım” ifadelerini kullandı.

“En büyük şansım Korcan Çelikay ve Mustafa Kaplan”

İkinci yarının başında kaleyi devir alan file bekçisi, “Kendimi iyi hissediyorum. Hocalarımız ile beraber yaptığımız çalışmalar hep gelişim yönünde bunlarda bana katkı sağlıyor. En büyük şanslarımdan birisi ise abilik vasıflarını yerine getiren Korcan Çelikay olduğunu düşünüyorum. Oynasın oynamasın her daim arkamda her zaman destekçim. Mustafa hocam ise her zaman bir abi, bir hoca olarak bana destek oldu ve güvendi. Kendisine çok teşekkür ediyorum özgüvenimi yukarı çeken isimlerden birisi” açıklamasında bulundu.

“A Milli Takım herkesin hayali”

A Milli Takıma seçilmenin her futbolcunun hayali olduğunu söyleyen Altay, “Ben sahaya çıkıp işimi yapıyorum. Maçlara en iyi şekilde konsantre oluyorum. Ancak bu kararı veren hocalar var ve değerlendirmeyi onlar yapıyor. Eksikler var mıdır? Tabi ki de vardır. Benim için önemli olan bu eksikleri gidermek. Seçim onlara kalmış ben iyi olduğum sürece orası hep bana yakındır diye düşünüyorum. Önemli olan benim saha içi performansım” dedi.

“Kalecide en önemli özellik liderlik vasfı”

Kalecide ilk olarak liderlik vasfı olması gerektiğini belirten genç kaleci, şöyle devam etti:

“Çünkü oyunu arkadan en iyi takip eden kalecilerdir. Herhangi bir pozisyonda takıma yaptığın bir uyarı top kaleye girmeden engellediğin anlamına gelir. Onun dışında yan toplar çok önemli. Gelen bir yan top rakip ile buluştuğunda kafa vurup kaleye göndermesi daha kolay. O yüzden Liderlik vasfı ve yan toplar diye bilir. Daha birçok şey sayabilirim fakat en önemlileri bunlar.”

“Futbol hayatımın kırılma anı Ankaragücü’ne gelmek”

Ankaragücü’ne gelmesinin hayatında dönüm noktası olduğunu söyleyen Bayındır, “Buraya gelerek çok doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. Burada çok güzel anılar biriktirildim. Gerçekten de Ankaragücü camiası benim kalbimde daima var olacaktır” diye konuştu

“Ankaragücü ile yaşadığım şampiyonluklar unutulmazdı”

Futbol hayatının unutulmaz anlarının Ankaragücü ile şampiyonluk yaşadığı günler olduğunu söylüyor Altay “ 1. ve 2. Lig’de yaşamış olduğumuz şampiyonlukları unutamam. İki şampiyonluk maçında kalede ben vardım. Bu yüzden gururlu ve onurluyum o duyguları hiçbir zamanda unutmayacağım” ifadelerini kullandı.

“Futbolcu olmasaydım kesinlikle spor camiasında olurdum”

Çocukluğundan bugüne düşündüğü tek şeyin futbol olduğunu ifade eden genç eldiven “Futbolcu olmasaydım antrenör olarak hayatıma devam ederdim. Ya da bu seviyede çeşitli işlerle ilgilenirdim beden eğitimi öğretmenliği gibi. Kısacası her zaman sporun içerisinde olurdum” diye konuştu.

“Buffon ve De Gea’yı takip ediyorum”

Avrupa’dan birçok kalecinin haricinde özellikle Buffon ve De Gea’yı takip ettiğini dile getiren kaleci Altay “Onların iyi yanlarını alıp kötü yanlarını da analiz ediyorum. Doğruları, yanlışları, hataları hepsini kafamda kurgulayıp kendime karma bir şey yapmaya çalışıyorum” dedi.

“Kişisel gelişim kitaplarını seviyorum”

Kitap okuma alışkanlığı ile de tanınan file bekçisi “Kişisel gelişim kitaplarını okumayı seviyorum. Şu an ‘Futbol Bir Akıl Oyunudur’ kitabını okuyorum. Çok iyi bir kitap. Kendimi geliştirmek için edindiğim her bilgi değerlidir. Bu sebepten okumanın önemli olduğunu düşünen bir kişiyim” açıklamasında bulundu.

“Ankaragücü ile içten içe bir sözleşmem var”

MKE Ankaragücü’nde büyüyüp yetiştiğini ve sarı lacivertli kulübe bağlılığının hiçbir zaman bitmeyeceğini dile getiren Altay Bayındır şöyle devam etti: “Her ne kadar resmi olarak sözleşmemde yazmasa da Ankaragücü ile içten içe bir sözleşmem var. Bir gün ayrılmam gerekirse kulübümün çıkarları doğrultusunda katkı sağlayacaksam eğer, camiamız mutlu olacaksa, ben gittikten sonra buraya gelecekler katkı sağlayacaksa, Ankaragücü’nün faydasına olacak her şeyi yapmaya her zaman hazırım.”

“Taraftar için Ankaragücü, bir futbol takımından daha fazlasını ifade ediyor”

Ankaragücü taraftarının çok farklı ve müthiş insanlardan kurulu bir ortam olduğunu söyleyen Altay Bayındır “En büyük özellikleri ise Ankaragücü’nü sadece bir futbol takımı olarak görmemeleri. Çok daha fazlası olarak görüyorlar. Ankaragücü taraftarı ile birlikte olmak büyük onur. İyi günde kötü günde hep destek oldular onlara buradan ne kadar teşekkür etsem azdır diye düşünüyorum” dedi.

“Antalyaspor maçını kaybetseydik ama Eren ve Mert yaşasaydı”

Genç file bekçisi Antalyaspor deplasmanı dönüşü trafik kazasında vefat eden Ankaragücü taraftarları Eren ve Mert’ten hüzünlenerek bahsetti: “Ben maçtan sonrada söyledim keşke biz o maçtan galip gelmeseydik, o maç oynanmasaydı ama bu olaylar yaşanmasaydı. Fakat bazı şeylerin önüne geçemiyorsun. O gün çok üzüldük tarif edilemez duygular yaşadık. Ne galip geldiğimize ne de 3 puan aldığımıza sevinebildik. Ben tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum inşallah mekanları cennettir.”

“Yeni katılanlar ile iyi bir takım olduk”

Sezona İsmail Kartal ile iyi bir başlangıç yaptıklarını ve iyide puan topladıklarını anlatan kaleci Altay, “Her futbol takımının inişli çıkışlı dönemi vardır. Önemli olan o çizgiyi fazla şaşırmamaktır. O çizgiye yakınlardan gidip gelmektir. Bu konuda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. İkinci yarının başında her ne kadar kötü bir grafik çizmiş olsak da yeni gelen güçlerle birlikte iyi bir takım olmayı başarabildik ki son haftalarda bunun meyvelerini fazlasıyla alabiliyoruz. Kalan haftalarda toplayacağımız puan ve puanlarla ligi iyi bir konumda bitiririz” ifadelerini kullandı.

“Mücadeleyi hiçbir zaman bırakmayın”

Alt yapıda oynayan kalecilere mesaj ileten Altay, “Olumsuz şeyler yaşasanız da mücadeleyi hiçbir zaman bırakmayın. Her zaman gelişime odaklı olun, çok çalışın, hiçbir zaman küsmeyin ve daha fazla çalışıp her zaman üstüne koymaya devam edin. Kısacası inanmayı bırakmayın. Gelişim için en önemli şey çalışmaktır” dedi.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, hafta sonu oynayacakları Konyaspor maçı hakkında konuştu...