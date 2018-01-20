Fenerbahçe maçı öncesi Tamer Tuna'dan flaş sözler!

Maç öncesi Fanatik’e konuşan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, “Güzel maçlar çıkartmıştık, bunlara bir yenisini eklemek istiyoruz” dedi. Tuna, “Fenerbahçe özellikle ilk devrenin son 6 haftasında gerçek kimliğine büründü. Müthiş periyot yaşadı, zirveye ortak oldu. Özellikle Kadıköy, deplasman takımları için inanılmaz zor bir stat” ifadesini kullandı.

Tuna şöyle devam etti: “Biz sezon başı yaptığımız doğru düşünce ve hamlelerle iyi bir takım kurduk ve camiaya yakışır bir takım olduk. Yeni bir grup olmamıza rağmen güzel işler yaptık. İkinci yarıya da güzel başlamak çok önemli. Fenerbahçe bireysel olarak değil, takım olarak önlem alınabilecek güçlü bir ekip. Oyun planımızı yaptık. Yabana atılacak bir ekip değiliz, kazanabiliriz.” (Fanatik)