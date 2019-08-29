Fenerbahçe maçı öncesi büyük şok!
UEFA Avrupa Ligi play off rövanş mücadelesinde Trabzonspor, Yunan rakibi AEK'yı ağırlarken, maça 11'de başlayan Abdülkadir Ömür sakatlık yaşadı.
Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleye 11'de başlayan Abdülkadir, 44. dakikada topsuz alanda sakatlık yaşadı.
Karşılaşmaya devam edemeyen Ömür, yerini Yusuf Sarı'ya bıraktı.
Sahayı sedyeyle terk eden milli oyuncunun, Süper Lig'in üçüncü haftasında oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı yapılacak kontrollerin ardından netleşecek.
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