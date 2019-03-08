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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
08.03.2019 - 23:37, Son Güncelleme:

'Fenerbahçe maçı için sakladık'

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'Fenerbahçe maçı için sakladık'

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak başlayan Hakan Keleş, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "Bugün de güzel bir karşılaşma oldu. 3 maçlık kötü bir gidişatımız vardı. Onu çevirmek için bir tepki vermemiz gerekiyordu. Bu maç iyi bir skorla gol yemeden iyi bir oyunla galip geldik. Mutluyuz, oyuncularım müthiş bir birlikteliği sahaya yansıttılar. Onları tebrik ediyorum. 3 puan aldığımız için mutluyuz." dedi.

"KONE'Yİ FENERBAHÇE MAÇI İÇİN SAKLADIK"
Forvet hattındaki sakatlıklar nedeniyle kadroda değişiklik yaptığını belirten Keleş şunları kaydetti: "Santrforlarımız sakattı. Diabate'yi özelliği var diye santrfor olarak oynattık. Kone'yi Fenerbahçe maçı için sakladık. Çok hazır değildi, bir antrenman yaptı. Onun için Kone'yi Fenerbahçe maçına beklettik. Bu arada hakem için de bir şeyler söylemek istiyorum. Mağlup olduğumuz zaman da hakemler hakkında yorum yapmadık. Bugün yapmak istiyorum çünkü galip geldiğimiz için değil müthiş bir yönetim sergilediler onları da tebrik ediyorum. Hakemlerin bize de çok hataları oluyor hiçbir zaman bunu yansıtmıyoruz. Bugün özellikle onları tebrik etmek istedim. Maçın her dakikasında iyi bir yönetim sergilediler" diye konuştu.

"İSTANBUL DEPLASMANLARINI SEVEN BİR TAKIMIZ"
Ligin 26'ncı haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını anımsatan Keleş "Artık her maç zor. 34 puan yaptık. Malatyaspor ile de ikili avantajımız oldu. Bu saatten sonra da ikili averajlarda önemli. Şimdi Fenerbahçe maçı var. Zor maç tabii ki. Fenerbahçe içeride seyircisiyle baskılı oynuyor ve zor durumda. Bizim için zor bir maç olacak ama biz İstanbul deplasmanlarını seven bir takımız. Moral de kazandık. Eksiklerimiz var onları biran önce aramıza katarsak oradan da puan ya da puanlarla döneceğimizi düşünüyorum. Fenerbahçe bir çıkış içerisinde. İyi oynamaya başladılar. Derbiler oynuyorlar, toparladılar bizim açımızdan zor bir maç olacak." diye konuştu.

Keleş hedefe maç maç baktıklarını ifade ederek "Alttakiler galip geliyor, üsttekiler puan kaybediyor. Bütün takımlar bir çıkış yakalıyorlar sonra baya bir düşüşe geçiyorlar. Biz biraz çabuk atlattık. Önümüze maç maç bakıyoruz. Fenerbahçe maçından deplasmandan iyi bir sonuçla dönersek tabi ki bizi iyi yerlere getirecek. İnşallah ondan sonra hedefimize bakacağız" dedi.

EROL BULUT: İÇİMİZDE HALLETMEMİZ GEREKEN BAZI SORUNLAR VAR
İstemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirten Erol Bulut, "İlk yarı maalesef korkak sahaya çıktık. Aslında bizim isteğimiz rakibe ikinci bölgede karşılayıp hızlı şekilde kaptığımız topları kanatlardan gelerek hızlı çıkışlarla gol pozisyonu bulmaktı. Ama maalesef istediğimiz oyunu ilk yarıda sahaya yansıtamadık. Duran topta, basit bir hatadan gol yedik. İkinci yediğimiz gol basit bir hatadan, kaptırdığımız toptan yediğimiz bir gol oldu. İkinci yarıya 2-0 mağlup başladıysanız Sivas kendi evinde çok koşan bir ekip. Değişiklikler yaptık. Daha baskılı oynamaya çalıştık. Birkaç pozisyona girdik onları değerlendiremedik. Sonuçta 2-0 mağlup olduk. Sivasspor'u tebrik ediyoruz. Onun dışında içimizde halletmemiz gereken bazı sorunlar var. Onları da zaten Malatya'ya döndüğümüzde konuşup bir sonuca varacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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