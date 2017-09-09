Fenerbahçe M. Başakşehir maçı için futbolseverlerin meraklı bekleyişi devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'de aldığı olumsuz sonuçların ardından üç puan alarak moral depolamak isteyen Fenerbahçe, M. Başakşehir maçı ile bu dengeyi kurmak istiyor. Alper Potuk ve Van Persie'nin sakatlıkları dolayısıyla kadroda olamayacağı Fenerbahçe M. Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, detaylar

FENERBAHÇE M. BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Fenerbahçe M. Başakşehir'i konuk edecek. 09 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports kanalından canlı izlenebilecek. Mücadeleyi Fırat Aydınus yönetirken, yardımcılıklarını Serkan Ok ve Süleyman Özay üstlenecek.

FENERBAHÇE EVİNDE NAMAĞLUP

Süper Lig'in 4. haftasında bugün Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Fenerbahçe, rakibine evinde hiç yenilmedi.



Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir, ligde Fenerbahçe ile Kadıköy'de yaptığı 9 maçta da galip gelemedi.

Evindeki maçlarda rakibine büyük üstünlük kuran turuncu-lacivertli ekip, deplasmanda ise 3 puana ulaşamadı. Taraflar arasında Kadıköy'deki ilk maç berabere bitti, son 8 müsabakayı ise Fenerbahçe kazandı.



Ülker Stadı'nda Fenerbahçe 17, Medipol Başakşehir 5 gol attı.

LİGDE 19. RANDEVU



Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de bugün 19. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 18 maçta Fenerbahçe 9, Medipol Başakşehir 7 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 24 golüne, turuncu-lacivertliler 21 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk haftasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı, ikinci yarıda ise Fenerbahçe, Kadıköy'de aynı skorla galip geldi.



ARALARINDA OYNADIKLARI MAÇLAR



Fenerbahçe ile eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir takımları arasında Süper Lig'de yapılan maçların sonuçları şöyle:



2007-2008 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 2-0

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2-2



2008-2009 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2-0

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 2-0



2009-2010 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 1-0

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 2-1



2010-2011 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 0-1

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2-0



2011-2012 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 4-2

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 3-2



2012-2013 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2-1

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 2-0



2014-2015 Fenerbahçe-İstanbul Başakşehir 2-0

İstanbul Başakşehir-Fenerbahçe 2-2



2015-2016 Fenerbahçe- Medipol Başakşehir 1-0

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 2-1



2016-2017 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 1-0

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir 1-0