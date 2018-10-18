Fenerbahçe, Litvanya deplasmanında, Anadolu Efes ise Rusya
THY Avrupa Ligi'ne 2 galibiyetle başlayan sarı-lacivertliler, normal sezonun 3. maçında yarın Zalgiris'le deplasmanda karşılaşacak. Anadolu Efes ise Rusya temsilcisi Khimki'ye konuk olacak.
Geçen sezonun ikincisi Fenerbahçe ve üçüncüsü Zalgiris'i karşı karşıya getirecek karşılaşma Kaunas şehrindeki Zalgirio Arena'da TSİ 20.45'te başlayacak.
Ligdeki ilk 2 maçını kazanan sarı-lacivertliler, averajla lider durumda bulunuyor. İlk iki maçında sahasında İspanyol ekibi Herbalife Gran Canaria ve Rusya temsilcisi Khimki'yi rahat geçen Fenerbahçe, Litvanya'da da galibiyet arayacak.
Sezona kendi sahasında İspanya ekibi Baskonia'ya yenilerek başlayan Zalgiris ise deplasmanda Anadolu Efes'i farklı geçti.
Anadolu Efes, Khimki'ye konuk oluyor
Başkent Moskova'daki Arena Mytishchi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.
Lacivert-beyazlılar, organizasyondaki ilk maçında Bayern Münih'i deplasmanda 90-71 mağlup ederken, ikinci müsabakasında ise sahasında Zalgiris'e 93-79 yenildi.
Khimki ise ligde çıktığı 2 karşılaşmada da sahadan yenik ayrıldı. Rus ekibi, ilk maçında konuk ettiği Olympiakos'a 87-66, ikinci müsabakasında ise deplasmanda Fenerbahçe'ye 93-85 mağlup oldu.
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