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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
27.04.2019 - 17:44, Son Güncelleme:

Fenerbahçe ligi üçüncü tamamladı

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Fenerbahçe ligi üçüncü tamamladı

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off turu 3-4'üncülük serisi ikinci maçında Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi ve ligi 3. tamamladı.

İlk sette karşılıklı ataklarla 11. sayıya kadar süren oyunda Fenerbahçe Opet, teknik molaya 12-11 önde girdi. Sarı-lacivertliler, Vargas'ın smaç servisleriyle seti 25-23 kazandı.

İkinci sette ilk teknik molaya 12-7 önde giren sarı-lacivertliler, Vargas ve Eda'nın sayılarıyla seti 25-21 kazanarak 2-0 öne geçti.
Üçüncü sete hızlı başlayan Fenerbahçe Opet, skoru 8-0 yaptı. Sarı-lacivertli ekip, seti 25-11 maçı da 3-0 kazandı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe Opet ligi 3. sırada, Galatasaray HDI Sigorta ise 4. sırada bitirdi.

Üçüncü olan Fenerbahçe Opet, gelecek sezon CEV Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için ön eleme oynayacak. Ligi 4. sırada tamamlayan Galatasaray HDI Sigorta ise CEV Kupası'nda mücadele edecek.

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Nurper Özbar, Seçkin Yener
Fenerbahçe Opet: Ramos, Dicle Babat, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar, Antonijevic (Merve Dalbeler, Damla Çakıroğlu, Rabadzhieva, Bahar Guidetti, Polen Ünver)
Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Leys, Aslı Kalaç, Meryem Boz,
Hande Baladın, Jackson (Gizem Karadayı, Nursevil Aydınlar, Buse Kayacan,
Atkinson, Elifsu Ericek, Melike Yılmaz, Dilara Gedikoğlu)
Setler: 25-23, 25-21, 25-11
Süre: 79 dakika (28, 30, 21)

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