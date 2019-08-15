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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
15.08.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

Fenerbahçe, lig tarihinde 2 bin 10 maça çıktı! 3 bin 555 gol attı...

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Fenerbahçe, lig tarihinde 2 bin 10 maça çıktı! 3 bin 555 gol attı...

Süper Lig'de 2019-2020 sezonundaki ilk maçında 19 Ağustos Pazartesi günü Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak Fenerbahçe, lig tarihindeki 62. yılına giriyor.

Sarı-lacivertliler, önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray gibi bütün sezonlarda yer aldı, sonuncusu 2013-2014 sezonunda olmak üzere 19 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Fenerbahçe, lig tarihinde oynadığı toplam 2010 maçta 1145 galibiyet, 532 beraberlik, 333 yenilgi aldı, 3555 gol atıp kalesinde 1739 gol gördü.

Ligdeki en kötü derecesi 10'unculuk olan Fenerbahçe, en farklı skorlu galibiyetlerini 8-1'le Samsunspor ve Kayserispor, 7-0'la da Denizlispor (2 kez), Kardemir Karabükspor, Şekerspor, Kayserispor ve Hacettepe karşısında aldı. En farklı skorlu yenilgilerini ise 6-1'le Aydınspor, 5-0'la önemli rakibi Galatasaray karşısında yaşadı.

- Fenerbahçe'nin "en"leri

Sarı-lacivertli takımın lig tarihindeki "en"leri şöyle:

En kötü derecesi: 10'unculuk (1980-1981)

En iyi derecesi: Şampiyon (19 kez). 1959, 1960-1961, 1963-1964, 1964-1965, 1967-1968, 1969-1970, 1973-1974, 1974-1975, 1977-1978, 1982-1983, 1984-1985, 1988-1989, 1995-1996, 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007, 2010-2011, 2013-2014

En iyi sezonu: 1988-1989

En kötü sezonu: 1980-1981

En çok maç kazandığı sezon: 1988-1989 (36 maçta 29 galibiyet)

En az maç kazandığı sezon: 1980-1981 (30 maçta 9 galibiyet)

En çok berabere kaldığı sezon: 1985-1986 (36 maçta 16 beraberlik)

En az berabere kaldığı sezon: 1991-1992 (30 maçta 2 beraberlik), 2004-2005 (34 maçta 2 beraberlik)

En az yenildiği sezon: 1964-1965 (30 maçta 1 yenilgi), 1988-1989 (36 maçta 1 yenilgi)

En çok yenildiği sezon: 1987-1988 (38 maçta 13 yenilgi)

En çok gol attığı sezon: 1988-1989 (36 maçta 103 gol)

En az gol attığı sezon: 1969-1970, 1976-1977, 1979-1980, 1980-1981 (30 maçta 31 gol)

En az gol yediği sezon: 1969-1970 (30 maçta 6 gol)

En çok gol yediği sezon: 1990-1991 (30 maçta 53 gol)

En farklı skorlu galibiyeti: 8-1 Samsunspor (1993-1994), 8-1 Kayserispor (1994-1995), 7-0 Denizlispor (1984-1985 ve 1996-1997), 7-0 Kayserispor (2004-2005), 7-0 Hacettepe (2008-2009), 7-0 Kardemir Karabükspor (2017-2018)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-1 Aydınspor (1990-1991), 5-0 Galatasaray (1960-1961)

En gollü maçı: 8-4 Gaziantepspor (1991-1992)

En iyi gol averajı: 1988-1989 (artı 76) (103-27)

En kötü gol averajı: 1990-1991 (sıfır) (53-53) , 2018-2019 (sıfır) (44-44)

Not: İki aşamalı olarak oynanan 1959 ve 1962-1963 sezonları değerlendirilmeye alınmamıştır. 2011-2012 sezonu, 34 haftalık Lig Grubu ve 6 haftalık Süper Final Şampiyonluk Grubu maçlarının birleştirilmesiyle değerlendirmeye alınmıştır.

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Fenerbahçe, lig tarihinde 2 bin 10 maça çıktı 3 bin 555 gol attı...

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