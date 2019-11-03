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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
03.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Fenerbahçe liderlik için sahada

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Fenerbahçe liderlik için sahada

Kanarya, geçen sezon iki maçta da yenildiği sarı kırmızılı rakibini devirirse, haftaya lider giren Alanyaspor’a 1 puan farkla geçip zirveye çıkacak. Fenerbahçe, galip geldiği taktirde ayrıca 3 yıl sonra ilk kez ligin ilk 10 haftasında 3 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.

Ligde peş peşe iki maçını kazanarak puan cetvelinde 2. sıraya yükselen Fenerbahçe, 10. hafta maçında bugün İstikbal Mobilya Kayserispor’a konuk olacak. Sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Adil Rami ile Max Kruse, Kayseri’de forma giyemeyecek. Rahatsızlığı geçen kaleci Harun Tekin ve sakatlığı düzelen Nabil Dirar 21 kişilik maç kadrosuna dahil edildi. Yeni teknik direktörü Bülent Uygun yönetiminde ilk sınavına çıkacak olan lig sonuncusu Kayserispor’da ise sakatlığı süren Alpay Çelebi oynamayacak.

Kazanan kadroyu genelde bozmamasıyla bilinen Ersun Yanal, geçen hafta İttifak Holding Konyaspor’u 5-1 yenen kadroyu bugün de sahaya sürecek.

Fenerbahçe eğer bugün kazanırsa, 3 yıl aradan sonra ilk kez ligin ilk 10 haftasında 3 maçlık galibiyet serisi yakalamış olacak.

Sarı lacivertli ekip, Kayseri ile ligde yaptığı son 6 maçta sadece 1 kez kazanırken, 3 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Geçen sezon 2 maçı da sarı kırmızılılar kazanmıştı.

Fenerbahçe liderlik için sahada

Fenerbahçe liderlik için sahada

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