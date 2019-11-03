Fenerbahçe liderlik için sahada
Kanarya, geçen sezon iki maçta da yenildiği sarı kırmızılı rakibini devirirse, haftaya lider giren Alanyaspor’a 1 puan farkla geçip zirveye çıkacak. Fenerbahçe, galip geldiği taktirde ayrıca 3 yıl sonra ilk kez ligin ilk 10 haftasında 3 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.
Ligde peş peşe iki maçını kazanarak puan cetvelinde 2. sıraya yükselen Fenerbahçe, 10. hafta maçında bugün İstikbal Mobilya Kayserispor’a konuk olacak. Sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Adil Rami ile Max Kruse, Kayseri’de forma giyemeyecek. Rahatsızlığı geçen kaleci Harun Tekin ve sakatlığı düzelen Nabil Dirar 21 kişilik maç kadrosuna dahil edildi. Yeni teknik direktörü Bülent Uygun yönetiminde ilk sınavına çıkacak olan lig sonuncusu Kayserispor’da ise sakatlığı süren Alpay Çelebi oynamayacak.
Kazanan kadroyu genelde bozmamasıyla bilinen Ersun Yanal, geçen hafta İttifak Holding Konyaspor’u 5-1 yenen kadroyu bugün de sahaya sürecek.
Fenerbahçe eğer bugün kazanırsa, 3 yıl aradan sonra ilk kez ligin ilk 10 haftasında 3 maçlık galibiyet serisi yakalamış olacak.
Sarı lacivertli ekip, Kayseri ile ligde yaptığı son 6 maçta sadece 1 kez kazanırken, 3 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Geçen sezon 2 maçı da sarı kırmızılılar kazanmıştı.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle