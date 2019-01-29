Fenerbahçe, lider Dinamo Kursk'u ağırlayacak
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 11. hafta maçında yarın sahasında Rusya temsilcisi Dinamo Kursk'la karşılaşacak.
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.
Sarı-lacivertliler, grupta geride kalan 10 maçta elde ettiği 7 galibiyetle 2. sırada yer alıyor. Grupta henüz mağlubiyet yaşamayan Dinamo Kursk ise lider durumda bulunuyor.
İki takım arasında Rusya'da oynanan ilk karşılaşmayı ev sahibi ekip 64-63 kazanmıştı.
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