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Fenerbahçe kupada turladı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında bu akşam Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor'a konuk oluyor. Mücadelenin 13. dakikasında Fenerbahçe gole Alper Potuk ile çok yaklaştı. Ancak top auta çıktı. F.Bahçeli savunma oyuncusu Yiğithan, sol arka adalesinden sakatlanarak yerde kaldı. Yerine Skrtel oyuna dahil oldu. F.Bahçe 44. dakikada Alper ile bir pozisyon daha yakaladı ancak top üstten auta çıktı. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Karşılaşmada ikinci yarı başladı. Fenerbahçe'de ikinci yarı oyuna giren Giuliano, 89. dakikada kullandığı frikikten topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi ve Sarı-Lacivertli ekip çeyrek finale yükseldi.

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STAT: Atatürk Olimpiyat
HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Baki Tuncay Akkın, Ali Saygın Ögel
İSTANBULSPOR: Okan, Yalçın, Oğuzhan (Dk. 81 Onur), Wellington, Zeki, Muhammed (Dk. 76 Cajic), Kubilay, Eslem, Ali, Kojic (Dk. 76 Halil), Zafer
FENERBAHÇE: Kameni, Isla, Neustadter, Yiğithan (Dk. 20 Skrtel), Hasan Ali, Mehmet, Oğuz, Samed, Alper, Aatif (Dk. 90 Serhat), Fernandao (Dk. 73 Giuliano)
GOL: Dk. 89 Giuliano (Fenerbahçe)
SARI KART: Onur (İstanbulspor)



Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda ilk maçta 2-0 yendiği rakibiyle bu akşam deplasmanda karşılaştı. İlk maçı 2-0 kazanan Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor'u  Giuliano'nun frikikten attığı golle 1-0 mağlup ederek kupada adını çeyrek finale yazdırdı. 

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Fenerbahçe kupada turladı

 

maç özeti

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