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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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28.02.2018 - 09:54, Son Güncelleme:

Fenerbahçe kupa sınavında! Derbide 3 oyuncu...

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Beşiktaş'a konuk olacak.

Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu Beşiktaş'a 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler, bu sefer siyah-beyazlılarla kupa sınavına çıkacak.
Kupada sırasıyla Adana Demirspor, İstanbulspor ve Akın Çorap Giresunspor'u eleyerek yarı finale gelen Fenerbahçe, 6 maçın hepsini kazandı.

Bu karşılaşmanın rövanşı 17, 18 ya da 19 Nisan da Ülker Stadı'nda oynanacak.
Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek.

KUPADA 16 MAÇTIR YENİLMİYOR

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 16 maçı da kaybetmedi.
Sarı-lacivertliler, kupadaki son yenilgisini sahasında 30 Kasım 2016'da Gençlerbirliği karşısında almıştı. Daha sonraki 16 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik alan Fenerbahçe, geçen sezon yarı finalde iki maçta da yenişemediği Medipol Başakşehir'e penaltılar sonucu elenmişti.

DEPLASMANDA 7 YILDIR YENİLMİYOR

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda deplasmanda oynadığı maçlarda 7 yıldır yenilgi yüzü görmedi.
Sarı-lacivertliler, son 7 yılda dış sahada oynadığı 24 kupa maçında 16 galibiyet, 8 beraberlik aldı. Fenerbahçe, kupadaki son deplasman yenilgisini 3 Ocak 2011'de Yeni Malatyaspor deplasmanında 2-1'lik sonuçla almıştı.

İKİ İSİM YOK, BİRİ BELİRSİZ

Fenerbahçe'de derbide iki isim forma giyemezken, bir futbolcunun durumu ise yarın belli olacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İsmail Köybaşı ile Vincent Janssen kupa derbisini kaçıracak. Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü Jose Fernandao, son derbide yaptığı gol sevinci nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) tedbirli olarak sevk edildi. Fernandao, yapılacak PFDK toplantısında ceza alması durumunda derbide oynayamayacak.

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