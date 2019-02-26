'Fenerbahçe kümeye' tezahüratı maç çeviriyor!
'Fenerbahçe kümeye' tezahüratı ezeli rakiplerin işine gelmiyor.
Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, derbi maçlardaki geri dönüşleriyle dikkat çekiyor.
Sarı lacivertliler, Beşiktaş derbisinde 3-0 geriden gelip 3-3'ü yakalamıştı. Fenerbahçe ligin ilk yarısında ise Galatasaray karşısında 2-0'dan geri dönüş maçı 2-2 tamamladı.
İki maçın ortak özelliği atılan goller sonrası yapılan 'Fenerbahçe kümeye' tezahüratı ve sarı lacivertli takımın geri dönüşü...
Bu sezon deplasmanda 8 gol atan Fenerbahçe, bunların 5'ini Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı üretti.
Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar, "Fener Kümeye" tezahüratları için maçın ardından bu yorumu yaptı...
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