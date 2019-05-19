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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
19.05.2019 - 13:52, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Kulübü'nden "Ata'ya Saygı Yürüyüşü"

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Fenerbahçe Kulübü'nden "Ata'ya Saygı Yürüyüşü"

Fenerbahçe Kulübü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümünü, düzenlediği "Ata'ya Saygı Yürüyüşü" ile kutladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Kadıköy'ün simgelerinden Boğa Heykeli'nde başlayan ve Kadıköy İskele Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde son bulan yürüyüşe, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Sevil Zeynep Becan, yönetim kurulu üyesi Esra Nazlı Ercan, amatör şubelerden sporcular, kulüp çalışanları, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü Yürütme Kurulu Üyeleri ve taraftarlar katıldı.

Türk ve Fenerbahçe bayraklarının dalgalandığı yürüyüş süresince hep bir ağızdan 10. Yıl Marşı söylendi.

Kafile, yürüyüşün ardından Kadıköy İskele Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk sunma törenine katıldı. Buradaki törende Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın yanı sıra ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş da yer aldı.

Törenin ardından FBTV'ye açıklamada bulunan Sevil Zeynep Becan, "Mutluyuz, gururluyuz. Özellikle de sporcularımızla, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübümüzle, yönetim kurulumuzdan olan arkadaşlarımızla ve derneklerimizin katılımıyla bugün zengin bir birliktelik sergiledik. Çok coşkuluyuz, çok mutluyuz. Katılan herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. 

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Fenerbahçe Kulübünden Ataya Saygı Yürüyüşü

Altınordu, 19 Mayıs'ı böyle kutladı...

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