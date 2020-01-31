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GeriFutbol Fenerbahçe Kulübü, kiralanan ve transfer olan genç futbolcuları açıkladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 31.01.2020 - 23:32,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe Kulübü, kiralanan ve transfer olan genç futbolcuları açıkladı

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Fenerbahçe Kulübü, kiralanan ve transfer olan genç futbolcuları açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, ara transfer döneminde kiralanan ve transfer olan genç futbolcuları açıkladı

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Genç oyuncularımızdan Cebrail Akbulut TFF 2. Lig ekiplerinden Zonguldak Kömürspor'a, Okan Turp TFF 2. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'a 2019-2020 sezonunun sonuna kadar, Barış Alıcı ise Belçika 2. Lig ekiplerinden Westerlo'ya 1,5 yıllığına kiralanmıştır. Oyuncularımızdan Yusuf Mert Tunç Portekiz 2. Lig ekiplerinden Varzim SC'ye, Abdullah Yiğiter ise TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a geri alma opsiyonuyla transfer olmuştur." denildi.

Fenerbahçe Kulübü, kiralanan ve transfer olan genç futbolcuları açıkladı

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