Fenerbahçe Kulübü Divan Kurulu Toplantısı'nda çok önemli açıklamalar

Fenerbahçe Kulübü’nün Olağan Divan Kurulu Toplantısı başladı. Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılan Divan Kurulu Toplantısı’na Ali Koç, ilk kez başkan olarak katıldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve kurmayları, eksiksiz olarak Divan Kurulu Toplantısı’nda hazır bulundu.

AÇILIŞ KONUŞMASINI VEFA KÜÇÜK YAPTI

Sayın kulüp başkanı, yüksek divanımızın siz değerli üyeleri, Temmuz ayı olağan divan kuruluna hoş geldiniz. Yeni başkanımız için divan kurulu hayırlı uğurlu olsun.

Nisan ayından bu yana kulübümüz iki seçim yaşadı. Ülkemiz 24 Haziran'da hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekilleri seçildi. Ben de sizlerin teveccühü ile 3 yıl daha görev başındayım. Sizlere teşekkür ediyorum. 2-3 Haziran'da bugüne kadar ki en büyük kongremizi gerçekleştirdik. Kulüp tarihinde ilk kez 21 bin oy kullanıldı. Stadımızda yapılan bu kongre Türk sporu açısından bir ilki teşkil ediyordu. Allah'ın yardımı ve sizlerin de desteğiyle güzel bir kongre gerçekleştirdik. Sandıklardan başkan adayı Ali Koç, başkan seçildi. Kendisini kutluyor ve başarılar diliyorum.

Yönetim Kurulu üyesi Sevil Zeynep Becan'ın açıklamaları şu şekilde:

Değerli oylarınızla kulübümüz için üstlendiğimiz bu görev için karşınızda bulunduğum için onur duyuyorum. Yoğun katılım ile Fenerbahçemize yakışır bir demokratik bir seçim geçirdik. Ciddi bir sorumlulukla kongremize katılım sağlandı. Tüm bunların yanında Yüksek Divan Kurulu Toplantısı bizim için çok önemli bir anlam taşıyor. Sizlerin karşısına ilk kez Fenerbahçe Yönetim Kurulu olarak çıkıyoruz. Fenerbahçe'yi ait olduğu yere taşımak için çıktığımız yolda, Fenerbahçe aidiyeti ve saygı ile istediğimiz yere çıkacağız.

53 GÜNDE NELER YAPTIK?

Hukuki, finansal anlamda yapısal incelemeler yaptık. Görev süremiz başlayınca yaptığımız denetleme faaliyetlerinin tamamlanan kısımlarını bugün yönetim kurulu arkadaşlarımız sizlere aktaracaklar.

39.226 adet kombine sattık. Bizim çağrımıza kulak veren taraftarlarımız kombineleri kısa sürede tükettiler. Öğrenci tribünü projesinde ise taraftarların ilgisini bizi memnun etti.

Bedava bilet bu sezon olmayacaktır. İlk üç günde 37 bin 17 adet forma satışı yapıldı.

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ...

Seçim öncesi hep hesap verebilirlikten söz ediyorduk. Şimdi ise bunun gereğini yerine getiriyoruz. Bu düşünce ile 24 Temmuz akşamı başkanımızın yaptığı 'Camiya Sesleniş' ile içinde bulunan durumu camiaya aktardık. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Taşıdığımız sorumluluk gereği, eğitim kalitesi göz önüne alınarak üniversitemizin açılışı 1 yıl ertelenmiştir.

FAALİYET RAPORLARINI BURHAM KARAÇAM OKUDU!



İşte o açıklamalar:

Bildiğiniz gibi kulübün içinde bulunduğu mali durum iyi değil ama bizler çok umutluyoruz. Fenerbahçe camiasına, sizlere ve taraftarlara güveniyoruz. El birliği ile bu yükün altından bir süre sonra kalkacağımıza inanıyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü konsalidasyon ve UFRS standartlarına uygun bir şekilde denetleniyor. 2015-2018 arasında Genel Kurul'a sunulan bütçe denk olarak gitmiş. Fiili durum ise pek öyle değil.

Denetleme devam ettiği için son rakamları sizlerle paylaşamıyorum. 2015'te gider fazlası 55.7, 2016'da 99.1, 2017'de 249.3 milyon. Gider fazlası diye teknik bir terim yok, bu zarardır. Bu zararların taşınması için krediler alınmaktadır.

Yönetim olarak öncelikli konularımız şunlar: sermaye artışı, yeni krediler, yeniden yapılandırma, mali disiplinin getirilmesi, tasarruf tedbirleri, gelir getirmeyen aktiflerin satışları, yeni sponsorluklar, yeni reklam gelirleri, yeni üyelikler, yeni bağışlar, yeni gelir yaratıcı projeler.

Başkanımız Ali Koç 50 milyon dolar hibe etti. Bu o günkü kura göre 237 milyon TL. Fenerbahçe'nin toplam 3.2 milyon TL borç var. Finansal ve sportif borçların yaklaşık %80'i yabancı para cinsinden. Kulüp önemli kur riski taşımaktadır.

Bunlar bizim çıkardığımız rakamlar değil. Size de genel kurulda sunuldu. 2017 yılı faaliyet raporu 66. sayfasında belirtilen borçlar konsolide ancak UFRS'ye uygun değil ve bağımsız bir denetim kurulu tarafından incelenmemiş.

Kısa vadeli borçlar 2.2 milyar TL, uzun vadeli borçlar ise 1 milyar TL. Vadesi gelmiş ya da vadesi geçmiş borçların toplamı 270 milyon TL iken, 2018 Haziran-Eylül sonrası yapılması gereken ödemelerin toplamı 820 milyon TL.

Başkanımız Ali Koç'un sayesinde 200 küsür milyon borç ödedik. Şu an itibariyle çalışanlara, personellere, sporculara hiç borcumuz yok.

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve yönetiminin hedefleri-uygulamaları şöyle: