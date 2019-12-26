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GeriFutbol Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ankara'da temaslarda bulundu
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Futbol
AA
26.12.2019 - 19:12, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ankara'da temaslarda bulundu

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ankara'da temaslarda bulundu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Ali Koç, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette Koç'un yanı sıra sarı-lacivertli kulübün genel sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Sertaç Komsuoğlu, Turhan Şahin ve Ömer Okan'ın da yer aldığı belirtildi.

Başkan Koç'un daha sonra Türkiye Boks Federasyonu (TBF) Başkanı Eyüp Gözgeç'le makamında bir görüşme gerçekleştirdiği, genel sekreter Burak Çağlayan Kızılhan ile Sertaç Komsuoğlu'nun ise PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik'i ziyaret ettikleri aktarıldı.

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ankarada temaslarda bulundu


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