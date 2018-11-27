Fenerbahçe korkutuyor! Ağır bilanço...
Zor günler geçiren Fenerbahçe, son darbeyi 2-1 yenildiği Trabzon deplasmanında aldı. Sezonun geneline bakılınca; düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan Kanarya’nın oluşturduğu tablo hiç parlak değil...
İyi bir kulüp sayılmak için seçkin bir yönetim ve birbirine sıkı bağlarla bağlı bir camia olmak önemlidir. Ancak iyi bir takım sayılabilmek için saha sonuçlarından bağımsız şekilde gerçek bir ‘aile olmak’ hayati değere sahiptir. Her ailenin de, bir temel direği vardır. Spora uyarlarsak bu temel direk; teknik direktör olarak görülebilir.
Sezon başında yeni ve seçkin yönetimiyle yakaladığı sinerjiyi; taraftar ve camianın desteğiyle ‘iyi bir kulüp olma’ rotasına yönelten F.Bahçe; saha içinde aile olamayınca istediğini bir türlü tam anlamıyla alamıyor.
Peki bu problem, rakamlar açısından bakınca nasıl bir bilanço ortaya çıkarıyor? Dilerseniz, birlikte göz atalım...
Kadıköy’de yapılan 6 karşılaşmada 8 puan alındı.
SÜPER Lig’de 13 hafta geride kalırken Fenerbahçe, 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi alarak toplamda 13 puan toplayabildi. Bu da, maç başına 1 puan ortalaması demekti.
Tarihinin en kötü sezon açılışlarından birini yapan sarı lacivertliler, rakip kalelere 171 şut atarken, 51 isabet ve 12 gol buldu. Buna karşın, rakiplerinin 181 şut çekmesini, 60’ında isabet sağlayıp, 17’sinde de gol atmasını önleyemedi.
Süper Lig’de gol atılamayan maç sayısı 5, yenilmeyen karşılaşma ise yalnızca 3 oldu. Geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe’nin yıkılmaz kalesi olan Kadıköy’de 18 puan toplanabilecek 6 mücadelede 8 puan (2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet) alınabildi.
Sarı lacivertliler, deplasmanda ise 21 puanın toplanabileceği 7 karşılaşmada 5 puanda (1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi) kalarak hayal kırıklığı yarattı.
Taraftarların yüzü az da olsa Avrupa’da gülüyor...
AVRUPA’da oynanan maçlarda da, Süper Lig’dekine benzer bir tablo gözler önündeydi. Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda Benfica ile eşleşen Fenerbahçe, rakibine deplasmanda yenilip (1-0) içeride berabere (1-1) kaldı. Yoluna UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda devam eden Cocu’nun öğrencileri, ilk 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Göreve Koeman geldikten sonra Anderlecht 2-0 mağlup edildi ve moraller az da olsa düzeltildi.
Süper Lig’de düşme hattının 1 basamak üzerinde 15. sırada yer alan Fenerbahçe taraftarının yüzünü; geride kalan 4 maç itibariyle D Grubu’nda 7 puanla 2. sırada bulunulması, bir nebze de olsa güldürdü.
En kötü sezonun 13. haftasında 12. sıradalardı... Mevcut sıra: 15
BÖLGE ve oyuncu bazlı inceleme yaparsak, Süper Lig’de attığı gol toplamı (12), yediğini (17) geçemeyen sarı lacivertliler, defansından hiç katkı alamadı. Ligde 7 golü forvetler Frey (3), Ayew (3) ve Slimani (1) üretirken, 5 gol orta sahadaki Eljif, Valbuena, Jailson ile takımdan giden Giuliano ve Josef de Souza’dan geldi.
Anderlecht ve Alanya zaferleri sonrası ise, Trabzon deplasmanında 8 yıllık aranın ardından gelen yenilgi hesapları bozdu. Üç puanlı sistemin geçerli olduğu 1987-88 sezonunun ilk 8 haftasında 16. olan F.Bahçe, o sezon 13. haftada 18 puanla 12.’ydi. Kanarya, bu sezon 13. hafta itibariyle ise 15. sıraya demir attı.
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