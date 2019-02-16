Fenerbahçe Konyaspor'a diş geçiremedi
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, evinde Atiker Konyaspor'u konuk etti. Atiker Konyaspor'un 55 dakika 10 kişi oynadığı mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Konuk takımda Adis Jahovic, Sadık Çiftpınar'a yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı. Buna rağmen geri adım atmayan Konya ekibi, 36. dakikada Fofana'nın golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole cevap 45+1'de Jailson'un golüyle geldi. 86'da Alper Potuk'un ağlara giden golü, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Sarı-lacivetliler 24 puanla, Konyaspor ise 34 puanla haftayı kapadı. Fenerbahçe Lig'de bir sonraki hafta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
Stat: Ülker
Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Dirar, Skrtel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Jailson (Dk. 84 Eljif Elmas), Zajc (Dk. 62 Ayew), Moses (Dk. 82 Alper Potuk), Valbuena, Slimani
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Volkan Fındıklı, Jevtovic, Traore (Dk. 75 Yatabare), Milosevic (Dk. 90 3 Uğur Demirok), Fofana (Dk. 83 Opanasenko), Jahovic
Goller: Dk. 36 Fofana (Atiker Konyaspor), Dk. 45 1 Jailson (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Dk. 33 Jahovic (Atiker Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Skrtel, Dk. 74 Sadık Çiftpınar, Dk. 90 2 Alper Potuk (Fenerbahçe), Dk. 29 Skubic (Atiker Konyaspor)
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|O
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|P
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|Başakşehir
|21
|21
|45
|2Önceki2
|Galatasaray
|21
|18
|39
|3Önceki3
|Beşiktaş
|22
|15
|39
|4Önceki4
|Yeni Malatyaspor
|22
|9
|34
|5Önceki6
|Konyaspor
|22
|6
|34
|6Önceki5
|Trabzonspor
|21
|7
|33
|7Önceki7
|Sivasspor
|21
|2
|31
|8Önceki8
|Kasımpaşa
|21
|1
|29
|9Önceki9
|Antalyaspor
|21
|-8
|29
|10Önceki16
|Çaykur Rizespor
|22
|-3
|25
|11Önceki10
|Göztepe
|21
|-4
|25
|12Önceki11
|Alanyaspor
|21
|-6
|25
|13Önceki12
|Kayserispor
|21
|-9
|25
|14Önceki13
|Bursaspor
|22
|-4
|24
|15Önceki14
|Fenerbahçe
|22
|-6
|24
|16Önceki15
|Ankaragücü
|22
|-15
|24
|17Önceki17
|Bb Erzurumspor
|21
|-8
|18
|18Önceki18
|Akhisar Bld. Spor
|22
|-16
|18
KAYIPLAR SÜRÜYOR
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Atiker Konyaspor'la sahasında 1-1 berabere kaldı ve küme düşme hattının bir basamak yukarısı olan 15. sıraya geriledi.
Ülker Stadı'ndaki karşılaşmada Atiker Konyaspor, 33. dakikada Adis Jahovic'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Konuk ekip eksik kaldıktan 3 dakika sonra Moryke Fofana'nın golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, 45 1. dakikada Jailson Marques Siqueira'yla beraberlik golünü buldu ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda girdiği pozisyonları değerlendiremeyen Fenerbahçe, uzatmalar hariç 57 dakika bir kişi eksik oynayan rakibi karşısında 1 puana razı oldu.
Puanını 24'e yükselten Fenerbahçe, küme düşme hattına gerilemekten averajla kurtuldu. Sarı-lacivertliler, aynı puandaki MKE Ankaragücü'nün averajla bir basamak üstünde 15. sırada yer aldı. Fenerbahçe ligde 21. haftayı 14. sırada tamamlamıştı.
Ligde yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Atiker Konyaspor ise puanını 34'e yükseltti.
- Fenerbahçe'nin sevinci yarıda kaldı
Fenerbahçe'de Alper Potuk'un 85. dakikada filelere gönderdiği top, VAR incelemesi sonrası gol olarak değerlendirilmedi ve sarı-lacivertli ekibin sevinci yarıda kaldı.
Son dakikalarda Alper Potuk'un fileleri havalandırmasıyla, sarı-lacivertli takım ve taraftarları büyük bir sevinç yaşadı. VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle gol kararı iptal edildi.
- Jahovic'e VAR incelemesiyle kırmızı kart
Atiker Konyasporlu futbolcu Adis Jahovic, VAR incelemesi sonrasında kırmızı kart gördü.
Karşılaşmanın ilk yarısında Sadık Çiftpınar'a yaptığı faul sonrası Jahovic'in hareketini hakem Fırat Aydınus, VAR odasından gelen uyarı sonucu ekrandan izledi. Aydınus, pozisyonu izledikten sonra Jahovic'e 33. dakikada kırmızı kart gösterdi.
Öte yandan, Aydınus, ilk yarıda Fenerbahçeli Jailson'un rakip ceza sahasında yerde kaldığı bir pozisyonu da VAR'da inceledi. VAR incelemesi sonrası Aydınus, pozisyonun penaltı olmadığına hükmetti.
- Jailson'dan ikinci gol
Jailson, Fenerbahçe formasıyla ikinci golünü attı.
Atiker Konyaspor karşısında ilk yarının uzatma bölümünde fileleri havalandıran Jailson, Galatasaray derbisinden sonra bir kez daha sarı-lacivertli formayla gol sevinci yaşadı.
MAÇTAN NOTLAR
Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Fenerbahçe, Atiker Konyaspor'u konuk etti. Saat 19:00'da Ülker Stadyumu'nda başlayan mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çaldı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Zenit ile oynanan maçın kadrosuna göre 3 değişik ismi sahaya sürdü. Ersun Yanal, Harun Tekin, Eljif Elmas ve Isla'nın yerine Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Miha Zajc'a görev verdi.
SARI-LACİVERTLİLERDE 4 EKSİK
Fenerbahçe, Konyaspor maçına 4 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte kırmızı kart cezalıları Soldado ile Tolgay, sarı kart cezalısı Isla ve sakatlığı bulunan Mehmet Ekici kadroda yer almadı.
ZAJC İLK KEZ FORMA GİYDİ
Fenerbahçe'nin yeni transferi Miha Zajc, Atiker Konyaspor maçı ile sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi. Devre arasında Empoli'den takıma dahil edilen Zajc, daha önce oynanan hiçbir mücadelede görev almamıştı.
AYKUT KOCAMAN KADIKÖY'DE
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, eski takımına karşı uzun bir aranın ardından Kadıköy'e geldi. Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de Fenerbahçe'nin başında bulunan ve son maçını Atiker Konyaspor'a karşı oynayan Aykut Kocaman, 271 gün sonra Konya ekibinin başında Ülker Stadı'nda sarı-lacivertli taraftarın önüne çıktı.
Öte yandan Kocaman'a mücadele başlamadan önce sarı-lacivertli taraftarlar tarafından çiçek verildi.
MAÇTAN DAKİKALAR
11'inci dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Dirar pasını ceza sahası içerisindeki Zajc'a aktardı. Zajc'ın sol ayağına çekip yaptığı vuruşta kaleci Serkan gole izin vermedi.
23'üncü dakikada Slimani ceza sahası içerisinde topla buluştu ve ara direğe ortasını yaptı. Arkaya açılan topla buluşan Dirar'ın ortasında Sliman'nin kafa vuruşu yandan dışarı gitti. Aynı pozisyonda Jailson, Zuta'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Oyunu devam ettiren Fırat Aydınus, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu tekrar izledi ancak kararını değiştirmedi.
33'üncü dakikada konuk ekip 10 kişi kaldı. Sadık, Jahovic'in yaptığı müdahale ile yerde kaldı VAR'dan gelen uyarı ile pozisyonu tekrar izleyen Fırat Aydınus, Jahovic'i kırmızı kart ile oyun dışında bıraktı.
36'ncı dakikada Atiker Konyaspor öne geçti. Orta sahada topla buluşan Fofana, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına kadar girdi. Fofana'nın ceza sahası içerisinde Sadık'tan sıyrıldıktan sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşta top kaleci Volkan'ın solundan ağlarla buluştu: 0-1.
44'nüncü dakikada kısa paslarla rakip ceza sahasına giren Fenerbahçe'de Zajc'ın ortasında kaleci Serkan topu kornere gönderdi.
45+1'inci Fenerbahçe skoru eşitledi. Sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Dirar'ın ortasında ön direkteki Jailson'un gelişine yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik skorla sona erdi.
49'uncu dakikada Valbuena'nın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Moses'in şutundan meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
70'inci dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Dirar'ın ortasında Ayew'in kafa vuruşunu kaleci Serkan kornere tokatladı.
73'üncü dakikada hızlı gelişen Atiker Konyaspor atağında, Fofana pasını Milosevic'in şutunda kaleci Volkan iki hamlede topun sahibi oldu.
86'ncı dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Valbuena'nın ortasında Alper Potuk'un kafa vuruşu ağlarla buluştu. Ancak VAR'dan yapılan uyarıyla Alper'in ofsayt olduğu gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı.
90+5'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Dirar, ceza sahası içindeki Alper'i gördü. Alper'in şutunda top kalenin üstünden auta gitti.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
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