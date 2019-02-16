Fenerbahçe Konyaspor'a diş geçiremedi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriFenerbahçe Konyaspor'a diş geçiremedi
GeriSpor Fenerbahçe Konyaspor'a diş geçiremedi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
16.02.2019 - 13:24, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Konyaspor'a diş geçiremedi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe Konyaspor'a diş geçiremedi

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, evinde Atiker Konyaspor'u konuk etti. Atiker Konyaspor'un 55 dakika 10 kişi oynadığı mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Konuk takımda Adis Jahovic, Sadık Çiftpınar'a yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı. Buna rağmen geri adım atmayan Konya ekibi, 36. dakikada Fofana'nın golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole cevap 45+1'de Jailson'un golüyle geldi. 86'da Alper Potuk'un ağlara giden golü, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Sarı-lacivetliler 24 puanla, Konyaspor ise 34 puanla haftayı kapadı. Fenerbahçe Lig'de bir sonraki hafta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Stat: Ülker 

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu 

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Dirar, Skrtel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Jailson (Dk. 84 Eljif Elmas), Zajc (Dk. 62 Ayew), Moses (Dk. 82 Alper Potuk), Valbuena, Slimani 

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Volkan Fındıklı, Jevtovic, Traore (Dk. 75 Yatabare), Milosevic (Dk. 90 3 Uğur Demirok), Fofana (Dk. 83 Opanasenko), Jahovic 

Goller: Dk. 36 Fofana (Atiker Konyaspor), Dk. 45 1 Jailson (Fenerbahçe) 

Kırmızı kart: Dk. 33 Jahovic (Atiker Konyaspor) 

Sarı kartlar: Dk. 13 Skrtel, Dk. 74 Sadık Çiftpınar, Dk. 90 2 Alper Potuk (Fenerbahçe), Dk. 29 Skubic (Atiker Konyaspor) 

Aykut Kocaman: İşkence gibi maçtı
Aykut Kocaman: 'İşkence gibi maçtı'
PUAN DURUMU
Süper Lig
SIRATAKIMOAVP
1Önceki1 Başakşehir212145
2Önceki2 Galatasaray211839
3Önceki3 Beşiktaş221539
4Önceki4 Yeni Malatyaspor22934
5Önceki6 Konyaspor22634
6Önceki5 Trabzonspor21733
7Önceki7 Sivasspor21231
8Önceki8 Kasımpaşa21129
9Önceki9 Antalyaspor21-829
10Önceki16 Çaykur Rizespor22-325
11Önceki10 Göztepe21-425
12Önceki11 Alanyaspor21-625
13Önceki12 Kayserispor21-925
14Önceki13 Bursaspor22-424
15Önceki14 Fenerbahçe22-624
16Önceki15 Ankaragücü22-1524
17Önceki17 Bb Erzurumspor21-818
18Önceki18 Akhisar Bld. Spor22-1618
Puan durumu

KAYIPLAR SÜRÜYOR

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Atiker Konyaspor'la sahasında 1-1 berabere kaldı ve küme düşme hattının bir basamak yukarısı olan 15. sıraya geriledi. 

Ülker Stadı'ndaki karşılaşmada Atiker Konyaspor, 33. dakikada Adis Jahovic'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Konuk ekip eksik kaldıktan 3 dakika sonra Moryke Fofana'nın golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, 45 1. dakikada Jailson Marques Siqueira'yla beraberlik golünü buldu ve ilk yarı 1-1 sona erdi. 
İkinci yarıda girdiği pozisyonları değerlendiremeyen Fenerbahçe, uzatmalar hariç 57 dakika bir kişi eksik oynayan rakibi karşısında 1 puana razı oldu. 
Puanını 24'e yükselten Fenerbahçe, küme düşme hattına gerilemekten averajla kurtuldu. Sarı-lacivertliler, aynı puandaki MKE Ankaragücü'nün averajla bir basamak üstünde 15. sırada yer aldı. Fenerbahçe ligde 21. haftayı 14. sırada tamamlamıştı. 
Ligde yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Atiker Konyaspor ise puanını 34'e yükseltti. 

- Fenerbahçe'nin sevinci yarıda kaldı 

Fenerbahçe'de Alper Potuk'un 85. dakikada filelere gönderdiği top, VAR incelemesi sonrası gol olarak değerlendirilmedi ve sarı-lacivertli ekibin sevinci yarıda kaldı. 
Son dakikalarda Alper Potuk'un fileleri havalandırmasıyla, sarı-lacivertli takım ve taraftarları büyük bir sevinç yaşadı. VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle gol kararı iptal edildi. 

- Jahovic'e VAR incelemesiyle kırmızı kart 

Atiker Konyasporlu futbolcu Adis Jahovic, VAR incelemesi sonrasında kırmızı kart gördü. 

Karşılaşmanın ilk yarısında Sadık Çiftpınar'a yaptığı faul sonrası Jahovic'in hareketini hakem Fırat Aydınus, VAR odasından gelen uyarı sonucu ekrandan izledi. Aydınus, pozisyonu izledikten sonra Jahovic'e 33. dakikada kırmızı kart gösterdi. 

Öte yandan, Aydınus, ilk yarıda Fenerbahçeli Jailson'un rakip ceza sahasında yerde kaldığı bir pozisyonu da VAR'da inceledi. VAR incelemesi sonrası Aydınus, pozisyonun penaltı olmadığına hükmetti. 

- Jailson'dan ikinci gol 

Jailson, Fenerbahçe formasıyla ikinci golünü attı. 

Atiker Konyaspor karşısında ilk yarının uzatma bölümünde fileleri havalandıran Jailson, Galatasaray derbisinden sonra bir kez daha sarı-lacivertli formayla gol sevinci yaşadı. 

 MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Fenerbahçe, Atiker Konyaspor'u konuk etti. Saat 19:00'da Ülker Stadyumu'nda başlayan mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çaldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Zenit ile oynanan maçın kadrosuna göre 3 değişik ismi sahaya sürdü. Ersun Yanal, Harun Tekin, Eljif Elmas ve Isla'nın yerine Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Miha Zajc'a görev verdi.

SARI-LACİVERTLİLERDE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Konyaspor maçına 4 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte kırmızı kart cezalıları Soldado ile Tolgay, sarı kart cezalısı Isla ve sakatlığı bulunan Mehmet Ekici kadroda yer almadı.

ZAJC İLK KEZ FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Miha Zajc, Atiker Konyaspor maçı ile sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi. Devre arasında Empoli'den takıma dahil edilen Zajc, daha önce oynanan hiçbir mücadelede görev almamıştı.

AYKUT KOCAMAN KADIKÖY'DE

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, eski takımına karşı uzun bir aranın ardından Kadıköy'e geldi. Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de Fenerbahçe'nin başında bulunan ve son maçını Atiker Konyaspor'a karşı oynayan Aykut Kocaman, 271 gün sonra Konya ekibinin başında Ülker Stadı'nda sarı-lacivertli taraftarın önüne çıktı.

Öte yandan Kocaman'a mücadele başlamadan önce sarı-lacivertli taraftarlar tarafından çiçek verildi.

29
Slimani bunu da yaptı Tribüne dönüp...
Slimani bunu da yaptı! Tribüne dönüp...

MAÇTAN DAKİKALAR

11'inci dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Dirar pasını ceza sahası içerisindeki Zajc'a aktardı. Zajc'ın sol ayağına çekip yaptığı vuruşta kaleci Serkan gole izin vermedi.

23'üncü dakikada Slimani ceza sahası içerisinde topla buluştu ve ara direğe ortasını yaptı. Arkaya açılan topla buluşan Dirar'ın ortasında Sliman'nin kafa vuruşu yandan dışarı gitti. Aynı pozisyonda Jailson, Zuta'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Oyunu devam ettiren Fırat Aydınus, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu tekrar izledi ancak kararını değiştirmedi.

33'üncü dakikada konuk ekip 10 kişi kaldı. Sadık, Jahovic'in yaptığı müdahale ile yerde kaldı VAR'dan gelen uyarı ile pozisyonu tekrar izleyen Fırat Aydınus, Jahovic'i kırmızı kart ile oyun dışında bıraktı.

36'ncı dakikada Atiker Konyaspor öne geçti. Orta sahada topla buluşan Fofana, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına kadar girdi. Fofana'nın ceza sahası içerisinde Sadık'tan sıyrıldıktan sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşta top kaleci Volkan'ın solundan ağlarla buluştu: 0-1.

44'nüncü dakikada kısa paslarla rakip ceza sahasına giren Fenerbahçe'de Zajc'ın ortasında kaleci Serkan topu kornere gönderdi.

45+1'inci Fenerbahçe skoru eşitledi. Sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Dirar'ın ortasında ön direkteki Jailson'un gelişine yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik skorla sona erdi.

49'uncu dakikada Valbuena'nın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Moses'in şutundan meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

70'inci dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Dirar'ın ortasında Ayew'in kafa vuruşunu kaleci Serkan kornere tokatladı.

73'üncü dakikada hızlı gelişen Atiker Konyaspor atağında, Fofana pasını Milosevic'in şutunda kaleci Volkan iki hamlede topun sahibi oldu.

86'ncı dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Valbuena'nın ortasında Alper Potuk'un kafa vuruşu ağlarla buluştu. Ancak VAR'dan yapılan uyarıyla Alper'in ofsayt olduğu gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

90+5'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Dirar, ceza sahası içindeki Alper'i gördü. Alper'in şutunda top kalenin üstünden auta gitti.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig 22. hafta puan durumu ve alınan skorlar

Zuta: "Hakem VAR'a gidebilirdi"

Aykut Kocaman: "İşkence gibi bir maçtı"

Fenerbahçe - Konyaspor maçından önemli anlar