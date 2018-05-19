Fenerbahçe Konyaspor maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i
Fenerbahçe Konyaspor maçı bu akşam oldukça heyecan dolu bir karşılaşmayı futbolseverlerle buluşturacak. Süper Lig'in son haftasında bu akşam Fenerbahçe kendi sahasında Konyaspor ile kritik bir maça çıkacak. Karşılaşmayı kazanıp Galatasaray'ın kaybetmesini ve Medipol Başakşehir'in berabere kalmasını bekleyecek olan Fenerbahçe, bu iki ihtimal yaşandığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek. Mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu. Peki, Fenerbahçe Konyaspor maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor, Süper Lig'de bu akşam 34. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 33 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 27 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca 2 maç berabere sonuçlandı.
FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ
Volkan, Şener, Neto, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Valbuena, Alper, Fernandao, Soldado
KONYASPOR'UN 11'İ
Carlgren, Eren, Ali Turan, Skubic, Vedat, Selim, Jonsson, Ömer Ali, Fofana, Bourabia, Jahovic
Konyaspor, rakibi karşısındaki 4 galibiyetinden 2'sini son 4 randevuda elde etti. Fenerbahçe'nin toplam 92 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 37 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan müsabaka 1-1 tamamlandı.
Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe Konyaspor maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Konyaspor deplasmanda bir kez kazandı
Fenerbahçe ile Konyaspor, İstanbul'da daha önce 16 lig maçında karşılaştı. Sarı-lacivertliler, evindeki 15 maçı kazandı, sadece geçen sezon 3-2'lik skorla mağlup oldu. İstanbul'da Fenerbahçe 49 gol attı, kalesinde 14 gol gördü.
Farklı skorlar
Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2'lik sonuçlarla elde etti. Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 5 maçta 5, 8 maçta da 4 gol attı.
İstatistikler
İki takım Süper Lig'deki 34. randevularına hazırlanıyor. Bundan önceki 33 maçın 27'sini Fenerbahçe kazandı. Fenerbahçe bu maçta puan kaybederse, tarihinde ilk kez Konyaspor'a karşı aynı sezonda iki maçta da puan kaybetmiş olacak. Fenerbahçe bu maçı kazandığı, Başakşehir puan kaybettiği ve Galatasaray yenildiği taktirde Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayacak.
Süper Lig tarihinde ligin bugünkü formatına geçilen 1994-95 sezonundan bu yana liderliğin son haftada el değiştirdiği iki sezonda da şampiyonluğu kaptıran ekip Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe, Konyaspor ile ligde iç sahada oynadığı 16 maçın 15'ini kazandı ancak son karşılaşmayı kaybetti. Fenerbahçe ligdeki son dokuz maçında yenilmedi ve son yedi maçını kazandı. Bu yedi maçlık seri, Süper Lig'de devam eden en uzun galibiyet serisi. Fenerbahçe evinde oynadığı son 14 maçın 13'ünde yenilmedi. Ancak sarı lacivertliler, bu sezon iç sahada kazandığı puan deplasmanda kazandığından az olan tek takım. Konyaspor bu sezon deplasmanda en az puan toplayan üçüncü takım.
Konyaspor ligde oynadığı son sekiz maçın altısında gol yemedi ve bu süreçte sadece bir kez mağlup oldu. Fenerbahçe bu sezon ligin en fazla gol atan takımı. Konyaspor ise bu alanda ligin en zayıf üçüncü ekibi. Fenerbahçe bu sezon ligde gole çevirme oranı en yüksek takım. Konyaspor bu alanda Karabükspor ve Antalyaspor'un ardından ligin en zayıf üçüncü ekibi. Bu sezon ligde Beşiktaş'ın ardından kornerlerden en fazla gol atan takım Fenerbahçe. Konyaspor ise bu sezon kornerlerden gol bulamayan tek takım. Bu sezon ligde en az gole sebep olan hata yapan takım ile en fazla hata yapan ikinci ekip bu maçta karşılaşacak. Konyaspor bu sezon deplasmanda öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım. Yeşil beyazlılar, ayrıca dış sahada geriye düştüğü maçlarda puan alamayan üç takımdan biri. Ligdeki son beş maçta dört asist yapan Hasan Ali Kaldırım, bundan önceki 18 karşılaşmada sadece bir asist yapmıştı. Samuel Eto'o, Konyaspor formasıyla ligde oynadığı son altı maçta dört gol attı.
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