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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
26.10.2019 - 13:30, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

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Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe ile Konyaspor 37. maça çıkıyor. Sarı-lacivertliler, yeşil-beyazlılarla ligde yaptığı 36 maçın 29'unu kazandı, sadece 4'ünü kaybetti. İstanbul'daki 18 maçtan 16'sında galip gelen Fenerbahçe, yalnızca bir kez mağlup oldu.. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta?

Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de bu akşam 37. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 36 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 29 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin toplam 97 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 40 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazandı. İkinci devre İstanbul'da oynanan müsabaka 1-1 tamamlandı. Öte yandan Konyaspor, rakibi karşısındaki toplam 4 galibiyetinden 2'sini son 7 randevuda elde etti.

Konyaspor deplasmanda bir kez kazandı

Fenerbahçe ile Konyaspor, İstanbul'da daha önce 18 lig maçında karşılaştı. Sarı-lacivertliler, evindeki 16 maçı kazandı, sadece 2016-2017 sezonunda 3-2'lik skorla mağlup oldu, geçen sezon da 1-1 berabere kaldı. İstanbul'da Fenerbahçe 53 gol attı, kalesinde 17 gol gördü.

Farklı skorlar

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.  Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2'lik sonuçlarla elde etti.  Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 5 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.

Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Konyaspor maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak

Fenerbahçe, Konyaspor'u ağırladığı 18 maçın 16'sını kazanırken, son üç maçın ikisinde puan kaybetti. Konyaspor, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe'yi toplam dört kez mağlup ederken, bu maçların son ikisinde takımın başında Aykut Kocaman vardı.Konyaspor'un Süper Lig tarihinde en fazla gol attığı ve en fazla gol yediği rakibi Fenerbahçe. Evinde oynadığı son maçta Antalyaspor'a 1-0 kaybeden Fenerbahçe, Süper Lig'de Nisan 1993'ten bu yana art arda iki iç saha maçından puansız ayrılmadı.

Deplasmandaki son yedi lig maçının sadece birini kaybeden Konyaspor, önceki 11 dış saha maçında bir galibiyet alabilmişti. Bu sezon Süper Lig'de Göztepe'nin ardından en az gol yiyen üç takımdan ikisi bu maçta karşılaşacak: Fenerbahçe & Konyaspor.

Ligde bu sezon deplasmanda en fazla puan toplayan beş takımdan biri olan Konyaspor, aynı zamanda dış sahada en az gol yiyen ekip. Ersun Yanal ve Aykut Kocaman, teknik direktör olarak Süper Lig'de 20. kez karşı karşıya gelecek. Kocaman'ın Süper Lig'deki teknik direktörlük kariyerinde en fazla mağlup olduğu isim Yanal iken; Yanal'ın ligde Kocaman'dan daha fazla mağlup ettiği sadece iki teknik direktör var.

Vedat Muriqi bu sezon Süper Lig'de gol attığı tüm maçlarda Fenerbahçe sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sezon Papiss Cisse ile birlikte, yaptığı gol katkılarıyla takımına en fazla puan kazandıran iki isimden biri olan Muriqi, sarı lacivertlilerin ligde topladığı puanların yarısına etki etti. Bu sezon Süper Lig'de deplasmanlarda en fazla gol atan üç oyuncudan biri Konyasporlu Farouk Miya.

Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta

Max Kruse'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'ye Alman futbolcusu Max Kruse'den kötü haber geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, dün takımla antrenmanlara başlayan tecrübeli oyuncunun, kasığındaki ağrıları sebebiyle bugünkü idmanı yarıda bıraktığı belirtildi. Kruse'nin yapılan kontrollerinde kasık bölgesinde 2. derece yaralanma olduğu tespit edildiği aktarıldı. Oyunucunun tedavisine başlandığı öğrenildi. Max Kruse, yarın oynanacak İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta

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