Fenerbahçe kombine satışları ne zaman yapılacak?
Fenerbahçe kombine satışları için tarih netlik kazandı. Öncelikle haziran ayında geçtiğimiz yıl kombine sahibi olanlar için satışa çıkacak kombineler, temmuz ayında ise genel satışta olacak. Fenerbahçe kombinesini satın almak isteyen taraftarlar, stadyum ya da passolig üzerinden alım satım işlemlerini gerçekleştirebilecek. İşte, Fenerbahçe kombine satışları hakkında merakla araştırılan bazı detaylar
Fenerbahçe kombine satışları, bu yıl da merakla araştırılmaya devam ediliyor. Bin 400 lira ile 11 bin 650 lira arasında değişecek olan kombine fiyatları, öğrenciler için ise yarı fiyatına olacak.
Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2019-2020 sezonunda iç sahada oynayacağı maçlar için kombine kartlar eski hak sahipleri için 20 Haziran'da satışa çıkacak, genel satış ise 12 Temmuz'da başlayacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, taraftarların, genel satış ve yenileme sürecinde, Ülker Stadı'ndan ve "www.passo.com.tr" internet sitesi üzerinden kombine kart işlemlerini gerçekleştirebilecekleri belirtildi.
Kombine kartların en ucuzunun bin 400 lira (kale arkası tribünleri), en pahalısının ise 11 bin 650 lira (Fenerium Alt Tribün E Blok) olarak belirlendiği kaydedildi.
Eski kart sahiplerinin 20 Haziran-3 Temmuz'da kartlarını yenileyebilecekleri, yer değişikliği yapmak isteyenlerin ise 5-6-7 Temmuz tarihlerinde başvuru yapmaları gerektiği ifade edildi.
Yüksek divan kurulu, kongre ve temsilci üyelerinin, 8-11 Temmuz tarihlerinde 3 adet kombine kart talebinde bulunabilecekleri açıklamada yer aldı.
Genel satışın ise 13 Temmuz'da başlayacağı, kombine kart alınabilmesi için kongre üyesi ya da Fenerbahçe Kart sahibi olunması gerektiği vurgulandı.
Ayrıca kombine kart sahiplerinin sezon içinde en fazla 6 kez başka bir isme kartlarını devretme hakkınını bulunduğu aktarıldı.
ÖĞRENCİLERE YARI FİYATINA
Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2019-2020 sezonunda iç sahada oynayacağı maçlar için öğrencilere, 700 liradan kombine kart alma fırsatı tanınacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon ilk kez uygulanan öğrenci kombinesinin bu yıl da satışa sunulacağı belirtildi.
Açıklamada, 1995-2003 doğumlu öğrencilerin, 22 Temmuz'dan itibaren öğrenci belgeleriyle yüzde 50 indirimli olarak kale arkası tribününden 700 liraya kombine bilet temin edebileceği ifade edildi.
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