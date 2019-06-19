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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
19.06.2019 - 13:52, Son Güncelleme:

Fenerbahçe kombine satışları ne zaman yapılacak?

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Fenerbahçe kombine satışları ne zaman yapılacak?

Fenerbahçe kombine satışları için tarih netlik kazandı. Öncelikle haziran ayında geçtiğimiz yıl kombine sahibi olanlar için satışa çıkacak kombineler, temmuz ayında ise genel satışta olacak. Fenerbahçe kombinesini satın almak isteyen taraftarlar, stadyum ya da passolig üzerinden alım satım işlemlerini gerçekleştirebilecek. İşte, Fenerbahçe kombine satışları hakkında merakla araştırılan bazı detaylar

Fenerbahçe kombine satışları, bu yıl da merakla araştırılmaya devam ediliyor. Bin 400 lira ile 11 bin 650 lira arasında değişecek olan kombine fiyatları, öğrenciler için ise yarı fiyatına olacak. 

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2019-2020 sezonunda iç sahada oynayacağı maçlar için kombine kartlar eski hak sahipleri için 20 Haziran'da satışa çıkacak, genel satış ise 12 Temmuz'da başlayacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, taraftarların, genel satış ve yenileme sürecinde, Ülker Stadı'ndan ve "www.passo.com.tr" internet sitesi üzerinden kombine kart işlemlerini gerçekleştirebilecekleri belirtildi.

Kombine kartların en ucuzunun bin 400 lira (kale arkası tribünleri), en pahalısının ise 11 bin 650 lira (Fenerium Alt Tribün E Blok) olarak belirlendiği kaydedildi.

Eski kart sahiplerinin 20 Haziran-3 Temmuz'da kartlarını yenileyebilecekleri, yer değişikliği yapmak isteyenlerin ise 5-6-7 Temmuz tarihlerinde başvuru yapmaları gerektiği ifade edildi.

Yüksek divan kurulu, kongre ve temsilci üyelerinin, 8-11 Temmuz tarihlerinde 3 adet kombine kart talebinde bulunabilecekleri açıklamada yer aldı.

Genel satışın ise 13 Temmuz'da başlayacağı, kombine kart alınabilmesi için kongre üyesi ya da Fenerbahçe Kart sahibi olunması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca kombine kart sahiplerinin sezon içinde en fazla 6 kez başka bir isme kartlarını devretme hakkınını bulunduğu aktarıldı.

ÖĞRENCİLERE YARI FİYATINA 

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2019-2020 sezonunda iç sahada oynayacağı maçlar için öğrencilere, 700 liradan kombine kart alma fırsatı tanınacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon ilk kez uygulanan öğrenci kombinesinin bu yıl da satışa sunulacağı belirtildi.
Açıklamada, 1995-2003 doğumlu öğrencilerin, 22 Temmuz'dan itibaren öğrenci belgeleriyle yüzde 50 indirimli olarak kale arkası tribününden 700 liraya kombine bilet temin edebileceği ifade edildi.

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