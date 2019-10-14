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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 14.10.2019 - 09:26, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Kolarov’a geç de olsa kavuşacak

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FIFA kuralları gereği bir takım sözleşmesi bitecek oyuncuya sezon ortasında imza attırabiliyor. Bunu fırsat bilen Fenerbahçe Aleksandar Kolarov için atağa geçti. Roma'da kalan ama sözleşme yenilemeyen Kolarov ile prensip anlaşması hala geçerli. Kolarov Ocak'ta ön sözleşme imzalayacak haziranda formayı giyecek.

Fenerbahçe bir yandan Mesut Özil'i devre arasında karosuna katmanın hesaplarını yaparken diğer taraftan da sezon öncesi katrosuna katamadığı Kolarov için çok kritik bir adamın eşiğine geldi. Kolarov ile Ocak ayında gelecek sezon için ön sözleşme imzalanacak.

FIFA İMZAYA İZİN VERİYOR
FIFA kuralları gereği sözleşmesinin son senesindeki bir oyuncuyla sezon ortasında sözleşme imzalanabiliyor. İşte Fenerbahçe de bu kuraldan faydalanacak.

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ANLAŞMADA GERİ ADIM YOK
Fenerbahçe ile Kolarov arasındaki sezon öncesi prensip anlaşmasının hala yürürlükte olduğu ve Sırp sol bekin Roma ile sözleşme uzatmadığı gibi başka bir kulüple de görüşmediği öğrenildi.

SEZON SONU FORMAYI GİYECEK
Fenerbahçe, Kolarov'a Ocak'ta imza attırıp sezonun bitmesini bekleşecek. Sezonun bitkmesiyle de birlikte dünyaca ünlü Sırp sol bek çubuklu formayı giyerek kameralara poz verecek.

KOLAROV YİNE ESKİSİ GİBİ!
Serie A'da Roma ile 7 maça çıkan Kolarov, bu karşılaşmalarda 3 gol , 1 asiste imza attı. Sırp sol bek formunu aynen koruyor.

Fenerbahçe Kolarov’a geç de olsa kavuşacak

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