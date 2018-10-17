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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
17.10.2018 - 12:00, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Khimky basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Fenerbahçe Khimky basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Khimky maçı ile Euroleague'da ikinci maçına çıkıyor. İlk maçı Gran Canaria karşısında 97-72 kazanan temsilcimiz Fenerbahçe, ilk maçı kendi evinde kaybederek Euroleague'nin son sırasına gerileyen Khimky karşısında puan şansı arayacak. Peki, Fenerbahçe Khimky maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Fenerbahçe Khimky maçı için geri sayım başladı. Avrupa basketbol arenasında ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, Koç Obradoviç yönetiminde parkeye çıkacak. İlk maçını galibiyetle tamamlayan Sarı Lacivertli temsilcimiz, ikinci mücadelesine de galibiyet parolasıyla çıkacak. Peki, Fenerbahçe Khimky maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

FENERBAHÇE KHİMKY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, 17 Ekim Çarşamba günü Khimky karşısında ikinci maçına çıkacak. Saat 20.45'te başlayacak mücadele, Beinsports Hd 3 kanalından canlı izlenebilecek.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında bugün sahasında Rusya'nın Khimki takımıyla karşılaşacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

Tecrübeli başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Gran Canaria'yı 97-72 mağlup etmişti.

Rus ekibi Khimki ise ilk hafta maçında sahasında Yunanistan'ın Olympiakos ekibine 87-66 yenilmişti.

Sezona Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes'e 65-62 mağlup olarak başlayan Fenerbahçe, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ise oynadığı 2 karşılaşmada Beşiktaş Sompo Japan ve Türk Telekom'u mağlup etmeyi başardı.

THY Avrupa Ligi'nde son dört yılda Dörtlü Final oynayan Fenerbahçe, 2017'de İstanbul'da düzenlenen bu organizasyonda kupayı müzesine götürmüştü.

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