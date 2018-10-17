Fenerbahçe Khimky basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe Khimky maçı ile Euroleague'da ikinci maçına çıkıyor. İlk maçı Gran Canaria karşısında 97-72 kazanan temsilcimiz Fenerbahçe, ilk maçı kendi evinde kaybederek Euroleague'nin son sırasına gerileyen Khimky karşısında puan şansı arayacak. Peki, Fenerbahçe Khimky maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Fenerbahçe Khimky maçı için geri sayım başladı. Avrupa basketbol arenasında ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, Koç Obradoviç yönetiminde parkeye çıkacak. İlk maçını galibiyetle tamamlayan Sarı Lacivertli temsilcimiz, ikinci mücadelesine de galibiyet parolasıyla çıkacak. Peki, Fenerbahçe Khimky maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
FENERBAHÇE KHİMKY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, 17 Ekim Çarşamba günü Khimky karşısında ikinci maçına çıkacak. Saat 20.45'te başlayacak mücadele, Beinsports Hd 3 kanalından canlı izlenebilecek.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında bugün sahasında Rusya'nın Khimki takımıyla karşılaşacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.
Tecrübeli başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Gran Canaria'yı 97-72 mağlup etmişti.
Rus ekibi Khimki ise ilk hafta maçında sahasında Yunanistan'ın Olympiakos ekibine 87-66 yenilmişti.
Sezona Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes'e 65-62 mağlup olarak başlayan Fenerbahçe, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ise oynadığı 2 karşılaşmada Beşiktaş Sompo Japan ve Türk Telekom'u mağlup etmeyi başardı.
THY Avrupa Ligi'nde son dört yılda Dörtlü Final oynayan Fenerbahçe, 2017'de İstanbul'da düzenlenen bu organizasyonda kupayı müzesine götürmüştü.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle