Fenerbahçe, Khimki'yi ağırlıyor
Sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın Rusya'nın Khimki takımını konuk edecek.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın sahasında Rusya'nın Khimki takımıyla karşılaşacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.
Tecrübeli başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Gran Canaria'yı 97-72 mağlup etmişti.
Rus ekibi Khimki ise ilk hafta maçında sahasında Yunanistan'ın Olympiakos ekibine 87-66 yenilmişti.
Sezona Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes'e 65-62 mağlup olarak başlayan Fenerbahçe, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ise oynadığı 2 karşılaşmada Beşiktaş Sompo Japan ve Türk Telekom'u mağlup etmeyi başardı.
THY Avrupa Ligi'nde son dört yılda Dörtlü Final oynayan Fenerbahçe, 2017'de İstanbul'da düzenlenen bu organizasyonda kupayı müzesine götürmüştü.
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