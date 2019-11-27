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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
27.11.2019 - 15:03, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Khimki maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

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Fenerbahçe Khimki maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Avrupa kupalarındaki 520. maçına çıkacak Fenerbahçe Beko, Rusya temsilcisi Khimki'yi ağırlayacak.Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Rusya'nın Khimki takımını konuk edecek. Peki Fenerbahçe Khimki maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda sezona iyi başlayamayan sarı-lacivertli ekip, 3 galibiyet, 7 mağlubiyetle haftaya 16. sırada girdi. Çıktığı 10 maçın 6'sını kazanıp 4'ünde mağlup olan Khimki ise 8. sırada yer aldı. 

Fenerbahçe Khimki maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç saat 20.45'te başlayacak. Mücadele beIN Sports HD 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak

Obradovic Fenerbahçe'nin başında THY Avrupa Ligi'nde 200. maçına çıkacak Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde Avrupa Ligi'nde yarın 200. maçını Rus temsilcisi Khimki'ye karşı verecek.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic yönetiminde THY Avrupa Ligi'nde 200. maçına çıkmaya hazırlanıyor.

THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında yarın sahasında Rusya temsilcisi Khimki'yi konuk edecek Fenerbahçe Beko'da Sırp başantrenör Obradovic, sarı-lacivertlilerin başında önemli bir kilometre taşını daha geride bırakacak.

Fenerbahçe'de 7. sezonunu geçiren Obradovic, tarihi başarılar kazandırdığı sarı-lacivertlilerle THY Avrupa Ligi'nde bugüne dek 199 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 138'ini Fenerbahçe kazanırken, 61 maçta da Obradovic'in öğrencileri sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Kazanma oranı yüzde 69
Obradovic, sarı-lacivertli takımla Avrupa'da önemli bir kazanma oranı yakaladı.

Tecrübeli başantrenör, geride kalan 5 sezonda Dörtlü Final oynatıp bir kez şampiyonluğa ulaştırdığı sarı-lacivertlilerle, 7 sezonda yüzde 69 gibi önemli bir galibiyet oranı elde etti.

Fenerbahçe Khimki maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak

Obradovic öncesi sayılar düşük
Fenerbahçe, başantrenörlüğe Zeljko Obradovic'i getirmeden önce THY Avrupa Ligi'nde bu kadar başarılı istatistiklere sahip değildi.

Obradovic'ten önce Avrupa Ligi'nde 118 maça çıkan sarı-lacivertliler, 49 galibiyet, 69 yenilgi almıştı. Fenerbahçe'nin galibiyet oranı da yüzde 41'de kalmıştı.

Sarı-lacivertliler, ayrıca THY Avrupa Ligi'nde bugüne dek 317 maçta elde ettiği 187 galibiyetin 138'ini de Obradovic yönetiminde aldı.

Obradovic'le 10 kupa
Fenerbahçe Beko, başantrenörü Obradovic'le toplam 10 kupa kazandı.

Obradovic'i 2013 yılında takımın başına getiren sarı-lacivertliler, 1 THY Avrupa Ligi, 4 Türkiye Ligi, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Türkiye Kupası zaferi yaşadı.

Sırp başantrenörden önce tarihinde 13 kupası bulunan sarı-lacivertliler, 6 yılda Obradovic'le 10 kupayı müzesine götürdü.

Bu sezona çok kötü başladı
Obradovic yönetiminde Fenerbahçe Beko, en kötü dönemini bu sezon yaşıyor.

Avrupa Ligi'ne ilk 10 maçta 7 yenilgi yaşayarak başlayan sarı-lacivertliler, geçen sezon 36 maçta 8 yenilgi almıştı. Başantrenör Obradovic de bu sezon en kötü Avrupa başlangıcını yaşayarak kendi adına kötü bir istatistiğe imza attı.

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