Fenerbahçe, KBSL'de şampiyonluk için parkeye çıkıyor!
Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe, yarın Çukurova Basketbol'u ağırlayacak.
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 17.45'te başlayacak.
Sarı-lacivertliler, galip gelmesi halinde 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayacak.
Ligde 2018-2019 sezonu şampiyonunun belirleneceği final serisinin Mersin'de oynanan ilk iki maçında taraflar birer galibiyet aldı. Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan serinin 3. maçını 88-70 kazanan Fenerbahçe, durumu 2-1'e getirdi.
Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride Fenerbahçe, yarın kazanması halinde sezonu zirvede tamamlayacak.
Çukurova Basketbol'un kazanması durumunda ise final serinin galibi Mersin'de oynanacak 5. maçta belli olacak.
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