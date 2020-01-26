Fenerbahçe kazandı! Süper Lig'de 19. hafta puan durumu...

Ligde bugün Galatasaray deplasmanda Koınyaspor'a konuk olurken, teknik direktörü Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş ise deplasmanda Göztepe ile mücadele edecek.

Lider Sivasspor ise yarın sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacak. Ligde yarın oynananması gereken bir başma mücadele olan Yeni Malatyaspor - Trabzonspor karşılaşması ise Malatya ve çevresinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle TFF tarafından ertelendi.

İşte Süper Lig'de cuma ve cumartesi oynanan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu ve sıralama şöyle:

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