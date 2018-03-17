Ahmet Ercanlar: Fenerbahçe kazanamazsa havlu atar
Muhabirimiz Ahmet ERCANLAR, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ilk yarısını değerlendirdi.
Fenerbahçe maçın ilk devresinin ilk 30 dakikasında kontrolü rakibinden alamadı ve istediği futbolu da oynayamadı. Daha sonra Soldado ve Josef’in etkili futbolu ile farklı bir Fenerbahçe sahadaydı. Pozisyonlar bulmaya başladı ve rakibi zorladı. Bu da taraftarını uyandırdı.
Maçın ikinci devresine Fenerbahçe ilk devrede son 15 dakikalık oyunu ile başlamalı. İkinci devrenin başında bulunabilecek olan bir gol maçı çok değişik bir noktaya getirebilir. Soldado’nun Fenerbahçe’nin kalitesini bir üst seviyeye çektiğini söyleyebiliriz. Oyun görüşü çok iyi ve bir oyun kurucu gibi arkadaşlarını besliyor.
Fenerbahçe’de futbolcular daha çok şut atmalı ve rakip kaleyi daha çok zorlamalı. Kocaman ikinci devre önce Alper ile sonra Valbuena ile gol yollarını iyice zorlayacak iki değişiklik yapacaktır. Bu maçı Fenerbahçe kazanamazsa muhtemelen lige havlu atar…
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