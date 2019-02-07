Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı karşılaşma için Kayseri'ye geldi.
Özel uçakla Kayseri Erkilet Havalimanı'na gelen Sarı-lacivertli kafile, taraftarlarının tezahüratları eşliğinde takım otobüsüne binerek kamp yapacakları otele doğru hareket ettiler.
Fenerbahçeli taraftarlar teknik direktör Ersun Yanal ve kaptan Volkan Demirel’e de sevgi gösterisinde bulundular.
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