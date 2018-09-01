Fenerbahçe Kayserispor maçı bu akşam saat kaçta canlı olarak yayınlanacak? İşte maçın istatistikleri

Fenerbahçe ile Kayserispor, ligde bu akşam 45. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 44 maçta Fenerbahçe 28, Kayserispor 6 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 101 golüne, sarı-kırmızılılar 44 golle karşılık verdi. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka 3-3 bitti, Kayseri'de Fenerbahçe 5-0 kazandı.



Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de yaptığı son 4 maçtan birini kazanabildi. Taraflar arasında 2016-2017 sezonunda İstanbul'daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri'de kazanan taraf 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. Geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabaka da 3-3 tamamlanırken, Fenerbahçe ikinci yarıda deplasmandaki müsabakada 5-0 galip geldi.

Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 4 müsabakada taraftarlar toplam 22 gol izledi.



Fenerbahçe ile Kayserispor arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında sarı-lacivertliler 16, sarı-kırmızılılar 2 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı. İstanbul'da son iki lig maçı 3-3'lük skorlarla tamamlanırken, Fenerbahçe'nin toplam 56 golüne, Kayserispor 24 golle yanıt verdi. Kayserispor, ligde şimdiye dek Fenerbahçe karşısında İstanbul'daki iki galibiyetini 1997-1998 sezonunda 2-1, 2008-2009'da da 4-1'lik skorlarla aldı. Bu arada, iki takım arasında 20 Kasım 1994 tarihinde İstanbul'da yapılması gereken maç, sarı-lacivertli takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Fenerbahçe sahadan 8-1 galip ayrılmıştı.

FENERBAHÇE İLK 11'İ:

Harun, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Elif Elmas, Diego Reyes, Mehmet Ekici, Ayew, Slimani, Valbuena.

Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta?

Fenerbahçe Kayserispor maçı bu akşam saat 19:15'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Tarihi sonuçlar



Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti. Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994 tarihinde, cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005'te, 20 Şubat 2005 tarihinde İstanbul'da yapılan maçta da 7-0 galip gelerek, 61. sezonu yaşayan lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza koydu.

Fenerbahçe ve Kayserispor, Süper Lig'de 26 kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, bu maçların 16'sından galip ayrıldı. Kayserispor ise rakibini sadece beş kez mağlup edebildi. Fenerbahçe, Kayserispor ile ligde oynadığı son dört maçın sadece birini kazanabildi. Fenerbahçe, Kayserispor'u evinde ağırladığı 13 Süper Lig maçının 10'unu kazandı ve bu maçların tamamında rakibine gol attı. Fenerbahçe ve Kayserispor'un Kadıköy'de oynadığı 13 lig maçının sadece ikisi berabere sonuçlandı ancak bu iki maç, iki takımın İstanbul'da karşılaştığı son iki maçtı ve ikisi de 3-3'lük skorlarla tamamlandı. Kayserispor'un Fenerbahçe deplasmanındaki tek galibiyeti 2008/09 sezondaki 4-1'lik galibiyetti. Fenerbahçe, bu yenilginin ardından evinde oynadığı 171 Süper Lig maçının hiçbirinde üç farklı skorla mağlup olmadı. Fenerbahçe evinde beş maçtır kazanıyor. Sarı lacivertliler en son 2015/16 sezonunda bu seriden daha uzun bi iç saha galibiyet serisi elde etmişti (8 maç).

Ligdeki son iki maçını kaybeden Fenerbahçe, en son 2009/10 sezonunda art arda üç lig maçından yenik ayrılmıştı.

Fenerbahçe ligdeki son iki maçında gol atamadı. Sarı lacivertliler en son 1997/98 sezonunda arka arkaya üç lig maçını gol atamadan tamamlamıştı (toplam dört maç). Ligin ilk üç haftasında üç puan toplayabilen Fenerbahçe, en son 2016/17 sezonunda bundan daha kötü bir başlangıç yapmıştı. Fenerbahçe bu maçı kaybederse 1971/72 sezonundan bu yana Süper Lig'de ilk dört hafta itibarıyla en kötü başlangıcına imza atacak. Fenerbahçe evinde oynadığı son 19 Süper Lig maçının 18'inde rakiplerine gol attı. Kayserispor, Süper Lig'in ilk üç haftasında gol yemedi. Lig tarihinde sezonun ilk dört haftasında kalesini gole kapatan (hükmen galibiyetler hariç) son takım İstanbulspor'du (2001/02 sezonu, ilk beş hafta). Kayserispor'un ligde Fenerbahçe'ye attığı son sekiz golün altısı maçların ikinci yarılarında gelirken, bu gollerin dördü maçların 88. dakikaları ve sonrasında geldi.

Bu sezon rakip kaleye Fenerbahçe'den (8) daha az isabetli şut çeken tek takım Göztepe . Kayserispor bu sezon ligde Galatasaray'ın (4) ardından kalesinde en az isabetli şut gören ikinci takım. Bu sezon Süper Lig'de kalesinde gördüğü gol beklentisi en düşük iki takım bu maçta karşılaşacak: Ertuğrul Sağlam, teknik direktör olaran Fenerbahçe ile karşılaştığı 20 maçın sadece dördünü kazanabildi. Kayserispor'un Süper Lig'de deplasmanda attığı son 12 golün altısı Umut Bulut'tan geldi. Fenerbahçe bu sezon ligde iki gol attı ancak bu golleri atan iki oyuncu da takımdan ayrıldı: Giuliano & Josef De Souza.