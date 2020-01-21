Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Fenerbahçe Kayserispor kupa maçı saat kaçta? İşte ilk 11'ler

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında sahasında Kayserispor'la karşılaşacak. Geçen hafta Kayseri'de oynanan ilk maçta rakibiyle 0-0 berabere kalan sarı-lacivertlilere, tur için galibiyet gerekiyor. Peki Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Karşılaşmanın 90 dakikası 0-0 tamamlanırsa, müsabaka uzatmaya gidecek. Uzatmada da gol olmazsa seri penaltı atışları, çeyrek finalisti belirleyecek. Gollü beraberlikler ise deplasman ekibi Hes Kablo Kayserispor'u çeyrek finale yükseltecek. Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı Vedat Muric ile sakatlıkları devam eden Hasan Ali Kaldırım ve Victor Moses, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Hes Kablo Kayserispor'da ise kırmızı kart cezalısı Zoran Kvrzic, Fenerbahçe deplasmanında olmayacak.

Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe ile Kayserispor arasındaki karşılaşma, bu akşam saat 20.30'da Ülker Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Karşılaşma ATV kanalından canlı olarak yayınlanacak ve ve Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan anbean 3 boyutlu şekilde takip edilebilecek.

11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe XI: Harun, Dirar, Rami, Jailson, Deniz, Gustavo, Tolgay, Ferdi, Rodrigues, Kruse, Mevlüt

Kayserispor XI: İsmail, Lopes, Oğuzhan, Djedje, Hasan Hüseyin, Rienstra, Yasir, Gustavo, Emre Demir, Mario, Kravets.

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- Kayserispor ligdeki son 3 maçında toplam 15 gol yedi.

- Fenerbahçe'nin evinde bu sezon çıktığı 9 maçın 7’sinde 1.5 gol üzeri skor üretti.

- Fenerbahçe’nin çıktığı son 10 resmi maçın 6’sı "2.5 ÜST" bitti.

- Kayserispor’un ligdeki son 3 maçı "KG VAR" şeklinde tamamlandı.

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KAYSERİSPOR KUPADA TURA ODAKLANDI

Kayserispor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Ziraat Türkiye Kupası'nın kendileri için önemli olduğunu ve kupada sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.



Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe'ye karşı sahalarında iyi bir mücadele verdiklerini belirtti.

Golsüz beraberlikle tur şansını koruduklarını aktaran Tokgöz, "İlk maçta yeni transferlerimizi oynatamamamıza rağmen iyi bir mücadele örneği sergiledik. İkinci maçta Fenerbahçe'yi yenerek çeyrek finale kalmak istiyoruz." diye konuştu.

Ligde zor günler geçirdiklerini ancak Ziraat Türkiye Kupası'nı da önemsediklerini vurgulayan Tokgöz, devre arasında yapılan transferlerle her iki kulvarda da mücadele edebilecek bir takıma sahip olduklarını kaydetti. Tokgöz, kupa maçına odaklandıklarını ve Fenerbahçe karşısında turu geçmeleri durumunda bunun takıma moral kazandıracağını sözlerine ekledi.





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